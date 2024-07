Sorpresi a bucare le gomme del veicolo di un anziano, denunciati dai Carabinieri

In data 08 luglio c.a. a Monte san Biagio (LT), a conclusione di preliminari accertamenti scaturiti da denuncia querela sporta in data 24 giugno c.a. da un cittadino classe 44 residente a Monte San Biagio (LT), i Carabinieri della locale stazione hanno deferito di stato di libertà, per il reato in titolo di concorso in danneggiamento aggravato 2 cittadini rispettivamente classe 62 e 90 residenti entrambi a Monte San Biagio (LT).

I prevenuti sono stati sorpresi dal denunciante, mentre foravano la ruota anteriore destra del veicolo di sua proprietà.