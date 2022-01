“Sospiro di Gaeta”, la città pontina protagonista in un docuspot

Si sono concluse da qualche giorno le riprese del cortometraggio “Sospiro di Gaeta”, prodotto e diretto dalla casa di produzione cinematografica Synart Production.

Il progetto cineturistico – ideato da Gianluca Chiadroni e Ilenia Cavaliere, con la regia di Simone Manzi – vede la città di Gaeta come protagonista di unicità e suggestione turistica e segue lo scopo di valorizzare il territorio e le attività locali.

Il cortometraggio racconta l’arte in tutte le sue sfumature: l’arte della danza con la professionista Ilaria Ciardo, della bellezza e dell’eleganza con i due attori protagonisti Krizia Moretti e Pierpaolo Paolino.

Ad esibirsi, regalandoci emozioni uniche, anche la giovane campionessa mondiale di pattinaggio artistico sul ghiaccio, Chiara Censori.

L’arte prosegue per i vicoli di Gaeta Medievale, che vede l’amore e la dedizione per il proprio lavoro nella cucina dello chef Walter de Carolis con la sua brigata. E ancora, con il maestro della miscelazione Fabio Camboni, vedrete la sua creatività prendere forma – quella di un cocktail d’eccellenza.

E’ da definirsi la data di proiezione dell’anteprima, la quale si terrà nel comune di Gaeta.

Il video sarà pubblicato su tutti i canali social e condiviso sulle testate giornalistiche locali e nazionali.

di Ilenia Cavaliere

Si ringraziano per la collaborazione:

Abbigliamento: Davide Casale – Casale Shop

Parrucchiere: Daniele Amico – Parrucchiere Amico Hair & Beauty

Accessori: Bruno Meschino – Ottica Look Gaeta

Purificato S.R.L.

Kasa Incanto

Osteria Pesce & Pesce

Casa Vinicola Ciccariello

Ostello del Golfo e SS.ma Annunziata

Gazzettino del Golfo & Radio Show Italia

Golfo On Line

Cast “Sospiro di Gaeta”

Krizia Moretti: attrice

Pierpaolo Paolino: attore

Chiara Censori: pattinatrice sul ghiaccio

Ilaria Ciardo: ballerina

Fabio Camboni: Professional bartender e bar manager

Walter de Carolis: Chef “Osteria Pesce & Pesce”

Alessio Fusco: Sous Chef “Osteria Pesce & Pesce”

Davide Ruggieri: Chef de partie “Osteria Pesce & Pesce”

Fanno parte della produzione Synart Production:

Gianluca Chiadroni: direttore artistico

Simone Manzi: regia

Ilenia Cavaliere: ufficio stampa

Massimiliano Giubilei: fotografo

Danilo De Rosa: direttore di fotografia e aiuto regia

Anna Pennaforte: truccatrice

Emanuele Bragalone: sound designer

Pietro Rebora: fonico

La Synart Production è una società di produzione cinematografica, nasce nel 2021 sotto la direzione artistica di Gianluca Chiadroni. Si occupa di cortometraggi, docuspot, teatro, corti di animazione e videoclip musicali.

Si ispira alla tradizione del grande cinema d’autore italiano ma con una spinta propulsiva verso un profumo internazionale, leggibile ad un pubblico più vasto. A giugno 2021 vince il primo premio come miglior cortometraggio con Amico Scanno alla seconda edizione del Festival “Corti sul Mare”, tenutosi a Ponza.

A novembre 2021 realizza lo spot “Disabilitiamo i pregiudizi” in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, sezione DCPS: il video promozionale è stato trasmesso sui maxischermi degli stadi con il messaggio a sostegno della campagna di comunicazione promossa dalla FIGC “DISABILITIAMO I PREGIUDIZI” , che ha visto come testimonial d’eccezione: Felipe Anderson (S.S. Lazio), Matija Nastasic (ACF Fiorentina), Guglielmo Vicario (Empoli FC) e l’indimenticabile cannoniere Antonio Di Natale, attuale tecnico della Carrarese. Insieme a loro, si schierano protagonisti gli atleti della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, per diventare il megafono di una giornata dedicata ai valori della piena inclusione.

Instagram: @synart_production

Facebook: SynartProduction

YouTube: Synart Production