Spari contro un’auto in sosta, indagano i Carabinieri

Nella mattinata odierna ad Aprilia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti su richiesta pervenuta al 112 in via Aldo Moro, poiché gli abitanti di zona avevano riferito di aver visto un veicolo transitare in zona ed esplodere diversi colpi.

Giunti sul posto i militari hanno constatato che 4 colpi esplosi, avevano raggiunto un’autovettura parcheggiata.

Altri eventi delittuosi come questo si sono già verificati in zona sia a fine gennaio quando un’autovettura di grossa cilindrata e parcheggiata, era stata attinta da 3 colpi da arma da fuoco uno in particolare aveva rotto il vetro del parabrezza anteriore e che dopo averlo perforato, ha bucato il poggiatesta anteriore lato guida, sia a febbraio, quando i residenti di zona avevano udito diversi colpi di arma da fuoco, ma per fortuna senza recare danni a cose o persone.