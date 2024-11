Spariranno ufficialmente da Netflix: utenti costretti a salutarli

Netflix ci rinuncia, arriva la conferma ufficiale: saranno definitivamente rimossi dalla piattaforma streaming

L’azienda leader nel settore dello streaming a pagamento, che offre film, serie Tv e documentari, è pronta a fare un passo indietro rinunciando a una serie di contenuti che, fino a questo momento, avevano interessato una specifica fascia di utenti.

Dopo aver recentemente reso noto un aumento dei prezzi mensili dell’abbonamento, per un totale di 12 euro in più all’anno, arriva ora un’altra spiacevole notizia per i fan della piattaforma. Quello a cui il colosso mondiale dello streaming si prepara attualmente è un cambiamento decisamente importante. Il progetto, lanciato nel 2017 sarebbe ora giunto al capolinea.

Netflix cambia le carte in tavola: addio a questa categoria

A rendere nota la notizia è stato un portavoce della società statunitense che, al sito online The Verge, ha fatto sapere a partire dal 1° dicembre 2024 a quale importante cambiamento andranno incontro gli utenti abbonati a Netflix.

Il catalogo dei contenuti disponibili sulla piattaforma streaming è in cambiamento. In particolare, il portavoce dell’azienda fa sapere che fino al 30 novembre saranno ancora disponibili i contenuti ‘interattivi’. Si tratta di film e serie che tentano un coinvolgimento diretto dell’utente, il quale può scegliere l’andamento della trama durante la visione del contenuto.

Dal 1 dicembre Netflix cancellerà i contenuti interattivi dalla piattaforma. Questi, in via del tutto sperimentale, erano stati inseriti dagli sviluppatori nel 2017 nell’intento di avvicinare maggiormente gli utenti verso una condivisone più dinamica e interattiva. Ora, il portavoce di Netflix fa sapere: “La tecnologia ha raggiunto il suo scopo , ma ora sta diventando un peso dal momento che stiamo concentrando i nostri sforzi tecnologici in altre aree”.

Motivo per il quale si sarebbe allora deciso di cambiare le carte in tavola. Il progetto che aveva dato avvio a tutto nel 2017 era stato Il gatto con gli stivali – Intrappolato in una storia epica. Con il successo iniziare, erano stati aggiunti in totale 24 titoli. Ora, invece, saranno previsti solamente 4 contenuti interattivi. Fra questi vi saranno: Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. il Reverendo; Ranveer vs. Wild con Bear Grylls; e Scuola di sopravvivenza.

Attraverso l’iniziativa intrapresa ben 7 anni fa, Netflix aveva tentato di aprire una porta agli amanti del gaming sulla sua piattaforma; tuttavia, l’esito non sarebbe stato quello sperato dal momento che il contenuto delle interazioni possibili è stato enormemente ridotto.