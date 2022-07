Sperlonga, installati 5 sistemi di riconoscimento targhe

È stata completata oggi l’istallazione di 5 sistemi di riconoscimento targhe modello “Vista EnVES06i”, di cui 1 in via Canzatora, 2 in via delle Sirene e 2 in via Itri incrocio svincolo con la via Flacca direzione Gaeta.

Il sistema di riconoscimento targhe Vista EnVES06i utilizza una telecamera “intelligente” dotata di un potente elaboratore a bordo, che permette di riconoscere le targhe dei veicoli in transito utilizzando la libreria EnPlate892, e di un’illuminazione a infrarossi per garantire elevate prestazioni di riconoscimento in ogni condizione.

La libreria di lettura targhe EnPlate892 è utilizzata in sistemi omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il controllo degli accessi alle ZTL certificati in classe A secondo la Norma UNI 10772:2016 e comunemente utilizzata per il riconoscimento di targhe europee, e di stati esteri dove il processo di riconoscimento risulta piuttosto complesso come gli Emirati Arabi Uniti e, soprattutto, l’INDIA.

Grazie all’alta qualità delle immagini ed all’elevato frame rate la telecamera è in grado di rilevare i veicoli e leggerne la targa per velocità fino a 260 km/h. La telecamera viene fornita alloggiata in custodia in alluminio IP66 ed equipaggiata con obiettivo varifocale 11-50mm DC-iris. L’alimentazione dell’intero sistema di ripresa ha range 20-28 VDC con consumo massimo di 70W (in modalità notturna).

fonte comune Sperlonga