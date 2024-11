Spoiler prossime puntate Uomini e Donne: torna storica dama, sorpresa in studio

Uomini e Donne, le anticipazioni delle prossime puntate: grande sorpresa, in studio il ritorno di una storica dama!

Questa edizione di Uomini e Donne si sta rivelando più interessante che mai. All’interno del dating che vede alla conduzione Maria De Filippi, Trono Classico e Trono Over, così bipartiti stanno tenendo alto l’audience della generalista.

Se il trono di Martina De Ioannon sta incuriosendo il pubblico, non è da meno il parterre over che nelle prossime puntate vedrà un gradito ritorno in studio. Nelle precedenti settimane avevamo visto al centro delle dinamiche Gemma Galgani alle prese con la conoscenza di Fabio, cavaliere giunto in studio per la dama direttamente dalla Spagna. Le anticipazioni delle prossime puntate però rivelano che in studio ci sarà un colpo di scena decisamente inaspettato: parliamo del ritorno di uno storico volto all’interno del programma.

Anticipazioni Uomini e Donne: il ritorno in studio della storica dama, di chi si tratta

Il 15 novembre lo studio di Uomini e Donne si è nuovamente popolato per dare il via alle registrazioni delle nuove puntate che vedremo in onda nelle prossime settimane. Ad attenderci, secondo le anticipazioni riportate dall’esperto di gossip, Lorenzo Pugnaloni, è il ritorno in scena di uno storico volto di Canale5.

La puntata prenderà il via da Gemma e Fabio. La dama torinese avrà un acceso scontro con Tina Cipollari. A quanto pare, l’opinionista accuserà Gemma di avere avuto fin troppe frequentazioni, scatenando la sua accesa reazione. Dal canto suo però, c’è Fabio che si dice non interessato ai suoi trascorsi passati; motivo per il quale, la conoscenza non sembrerebbe intaccata da precedenti retroscena.

Ma ecco il colpo di scena che cambierà le sorti all’interno del programma: nel parterre over si assisterà al ritorno della dama Gloria Nicoletti. Chi segue da tempo il programma di Maria De Filippi la ricorderà sicuramente. Gloria aveva fatto scalpore negli studi di Canale 5 a seguito della conoscenza e fallimentare relazione con Riccardo Guarnieri.

Usciti insieme dal programma, tra i due le cose non sono andate come previsto e l’esito è stato deludente. Ma oggi Gloria ha deciso di rimettersi in gioco e per questo ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne. La dama si dice in cerca di un nuovo amore, e chissà che non arrivi una gradita sorpresa per lei nelle prossime settimane.