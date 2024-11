Squalifica Sinner, l’annuncio stronca i tifosi: da non credere

Brutte notizie per il numero uno al mondo Jannik Sinner. La sentenza non lascia dubbi, per lui sarà davvero dura.

Jannik Sinner ha deciso all’ultim’ora di rinunciare al Masters 1000 di Parigi-Bercy, ultimo 1000 del 2024 e grande evento che in tanti tifosi attendevano. Una doccia fredda autentica, arrivata in modo improvviso e con Jannik che ha dovuto rinunciarvi a causa di un virus intestinale.

Il 2024 del numero uno al mondo è stato fantastico, due titoli del Grande Slam e diversi tornei vinti, Jannik ha poi ottenuto la prima posizione nel ranking, risultato che resterà almeno fino agli inizi del 2025. Insomma numeri importanti per Sinner che può sorridere per un’annata da record; non solo purtroppo cose positive in quanto il tennista azzurro deve fare i conti con il caso Clostebol.

In questo 2024 il campione di San Candido ha dovuto fare i conti con la vicenda riguardo la positività millesimale al doping e nei prossimi mesi ci sarà un processo. Inizialmente Sinner era stato assolto, ma la Wada ha fatto ricorso e c’è preoccupazione riguardo la sentenza. L’ex campione di tennis Jimmy Connors ha parlato delle possibili conseguenze, soffermandosi sul caso doping e aprendo ad un possibile dramma. Per i tifosi il rischio è davvero dura.

Sinner squalificato, la sentenza rischia di distruggere tutto

Come riporta la Gazzetta dello Sport Jimmy Connors ha commentato il caso di Sinner ed è apparso piuttosto preoccupato a riguardo: “Non sono preparato per sapere cosa possa significare un granello di sale nel corpo di Sinner e non è nel mio stile esprimermi su questo”, poi Connors ha però sottolineato in maniera netta:

“Se dobbiamo parlare di tennis non credo che l’intero circuito possa sopravvivere alle conseguenze di una squalifica di un giocatore di un livello cosi alto. In passato hanno colpito giocatori più deboli ma ora non so se colpendo Jannik il movimento possa sopravvivere”.

Insomma Sinner vince e convince ma fuori dal campo deve fare i conti con il caso Clostebol e Connors ha affermato che per l’azzurro non è semplice, in campo non pensi a queste cose ma quando si è fuori non puoi non farlo e quindi cosa accade? Una situazione piuttosto particolare.

In contemporanea l’ex campione Slam americano ha parlato della rivalità con Alcaraz e del recente scontro che ha visto i due protagonista nell’esibizione di Riad al Six Kings Slam: “Vederli duellare è stato splendido, ora ci sarà da capire chi potrà inserirsi come terzo e quarto nel circuito”. Staremo a vedere, e vedremo cosa accadrà con il caso Doping.