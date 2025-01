Squid Game mania, Google sorprende gli utenti: ecco l’easter egg che pochi hanno notato

In occasione dell’uscita della seconda stagione di Squid Game Google ha deciso di fare una sorpresa agli utenti con un easter egg che solamente in pochi hanno notato.

L’attesissima seconda stagione di Squid Game ha finalmente debuttato su Netflix, registrando in poco tempo un record di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming. Il pubblico non aspettava altro: la serie sudcoreana ha conquistato tutti con le sue trame avvincenti e le sue scene cariche di tensione. In occasione dell’uscita del secondo capitolo del drama, Google ha deciso di fare una sorpresa agli utenti rilasciando un easter egg a tema.

In soli quattro giorni Squid Game 2 ha raggiunto le 68 milioni di visualizzazioni. Il suo è stato il debutto più seguito degli ultimi tempi, battendo il record stabilito dalla serie Mercoledì ormai tre anni fa. Il drama è stato in grado di guadagnarsi una popolarità notevole a livello internazionale, diventando un vero e proprio fenomeno.

La seconda stagione della serie vede per protagonista, ancora una volta, il giocatore numero 456 Seong Gi-hun determinato a scardinare il sistema che si trova dietro il gioco mortale. A distanza di tre anni dalla sua vittoria, riesce a rimettersi in contatto con il Front Man ottenendo la possibilità di prendere nuovamente parte alle prove.

Squid Game, Google rilascia l’easter egg a tema: come accedere

Fin dalla sua prima stagione, che si è affermata come la più vista di tutti i tempi su Netflix, Squid Game ha fatto breccia nel cuore del pubblico tenendolo con il fiato sospeso. In occasione dell’uscita della seconda parte della serie cult, Google ha deciso di rilasciare un easter egg dedicato ad essa con un mini-game al quale è molto semplice accedere.

Tutto ciò che bisogna fare è andare sulla barra di ricerca e digitare Squid Game. Una volta apparsi i risultati, basta scorrere fino in fondo per trovare una card come quella che ricevono i partecipanti al gioco nel drama sudcoreano, di colore ocra e contraddistinta dai simboli cerchio, triangolo e quadrato. Dopo aver cliccato su quest’ultima sarà possibile iniziare a giocare.

Il mini-game riprende la prima prova a cui vengono sottoposti i concorrenti della serie: si tratta del gioco noto in Italia come Un, due, tre, Stella!. Nella versione di Google, gli utenti devono guidare una squadra composta da sei partecipanti facendoli andare avanti mentre la bambola dotata di sensori di movimento è girata o fermare nel momento opportuno.

A differenza della serie, in cui i concorrenti che commettono un errore perdono la vita, nel mini-game i personaggi si girano e tornano indietro. Nel caso in cui si dovessero perdere tutti i giocatori del proprio gruppo, gli occhi della bambola inizieranno a brillare emettendo lampi rossi. Gli utenti che riescono a completare il gioco, invece, vedranno apparire sullo schermo il porcellino della serie riempito di banconote.