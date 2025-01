Stagnola o pellicola, non sapevo mai quale scegliere per conservare gli alimenti: così non sbaglio più

Scopriamo insieme come scegliere in modo corretto che cosa utilizzare quando abbiamo un dubbio. Finalmente la spiegazione facile e veloce!

Quante volte sono avanzati degli alimenti in casa e non sapevamo che cosa scegliere per conservarli al meglio tra stagnola e pellicola. Noi oggi ti vogliamo indicare bene come e quando utilizzare l’una o l’altra. Finalmente non avremmo paura di rovinare quello che volevamo tenere ben conservato in frigorifero.

Non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed andiamo a scoprirlo insieme. Siamo assolutamente certi che rimarrai senza parole conoscendo le differenze tra i due prodotti.

Cosa utilizzare e quando tra pellicola e stagnola

Quando parliamo di prodotti per la cucina ci sono mille possibilità che possiamo mettere in atto per conservare gli alimenti. Parliamo di contenitori, contenitori che creano il sottovuoto, oppure le pellicole per gli alimenti. Ci sono in tantissimi materiali diversi che ci permettono di conservare tutti gli alimenti.

Ma come scegliere la soluzione migliore in un determinato caso? Iniziamo dicendo che la pellicola originale, se così possiamo chiamarla, è in PVC un materiale plastico super versatile. Al suo interno vengono aggiunte anche altre sostanze per renderlo maggiormente flessibile ed aderente. Solitamente sono un mix simile ai grassi e potrebbero migrare verso gli alimenti.

Ecco il motivo per il quale c’è questa avvertenza sulla confezione, ovvero non far entrare in contatto con sostanze grasse. Ci sono in commercio anche pellicole in PE. Un materiale molto elastico e resistenza ma che aderisce molto meno. Possiamo utilizzarlo anche in presenza di sostanze acide ma la migrazione potrebbe avvenire ugualmente.

Ma come possiamo scegliere, in modo corretto, se utilizzare l’alluminio o la pellicola? Come prima cosa dichiamo che la pellicola si può utilizzare nel forno a micoonde ma senza il grill ma non nel forno elettrico, in questo caso utilizziamo l’alluminio. Possiamo utilizzarla per alimenti acidi o sottosale ma non grassi come il burro o il salame, come dicevamo prima.

In questo caso opta per l’alluminio. Quest’ultimo però non va bene con i cibi acidi. I sacchetti di plastica sono perfetti per gli alimenti liquidi e per quello che vogliamo congelare nel freezer. Sono molto più resistenti della pellicola perché composti da molti strati. Ovviamente non possiamo utilizzarli per la cottura.

Ricordiamoci poi che, essendo un prodotto usa e getta, sono molto inquinanti per l’ambiente. Quindi se hai una confezione con tanta pellicola e devi conservare proprio quell’alimento, utilizza questa pellicola e non una nuova. In questo modo il mondo ci ringrazierà. Oppure inizia ad utilizzare dei contenitori in vetro, in questo modo lavandoli saranno sempre perfetti!