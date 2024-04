Stalking ai danni della ex compagna, la Polizia di Stato di Formia esegue l’ordine di carcerazione

La Polizia di Stato di Formia, lo scorso 20 Aprile 2024, ha tratto in arresto F. A., cittadino italiano del 1977, residente in Formia, già gravato da precedenti di polizia, in esecuzione ad un Provvedimento di Carcerazione, emesso dal Tribunale di Cassino Ufficio Esecuzioni Penali in data 16.04.2024, dovendo il medesimo espiare la pena della reclusione di mesi otto.

L’odierno provvedimento scaturisce, e rappresenta l’epilogo, di una attività di Polizia Giudiziaria posta in essere a carico del predetto dai poliziotti del Commissariato di Formia in ordine al reato di Stalking ai danni della ex compagna, commesso in Formia dal mese di febbraio 2019 al mese di maggio 2019.

Il medesimo all’esito del processo è stato ritenuto colpevole del reato dall’Autorità Giudiziaria competente e condannato in via definitiva alla pena predetta. Pertanto, in data odierna, lo stesso, dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotosegnaletici, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino.