Stasera in tv un film imperdibile per tutta la famiglia: magia, suspence e divertimento

Non puoi assolutamente perderti questo incredibile film da vedere questa sera con una bella copertina sul divano. Ecco di quale parliamo, lo ami ogni volta!

Le giornate sono lunghissime per via dei tanti impegni che abbiamo. Lavoro, casa, famiglia, corsa sai regali, insomma il tempo sembra essere sempre poco. La sera, dopo cena, vogliamo staccare la spina con tutto, metterci sul divano e rilassarci sperando di vedere un bel film in televisione.

Noi oggi ti riveliamo che questa sera puoi stare tranquillo, potrai vedere qualcosa di davvero magico. Ecco su che canale ti devi sintonizzare e a che ora, mi raccomando non perdertelo.

Un film per tutta la famiglia che amerai rivedere

In inverno la cosa che tutti amano è potersi distendere sul divano con una tazza di tisana bella calda ed una copertina sulle gambe. Se abbiamo bambini molto piccoli vedremo questo film incredibile mentre loro dormono, altrimenti possiamo vederlo anche in loro compagnia.

Parla di magia e non é molto vecchio, l’anno di uscita è il 2020 e dura 1h e 45 minuti. Arriva direttamente da Hollywood e ha come attori dei nomi famosi e molto amati, parliamo di Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth, Chris Rock, Jahzir Kadeem Bruno, Codie-Lei Eastick.

Ma di quale titolo parliamo? Di Le Streghe. La trama è la seguente. Ambientato in Alabama nei meravigliosi anni sessanta dove un giovane orfano vive in casa con la nonna. La donna, con il suo fare amorevole lo avvisa della presenza delle streghe che si nascondono tra le persone comuni.

Queste creature, chiamiamole così, non hanno un particolare amore verso i bambini. Durante una vacanza di lusso, i due scoprono che l’albergo è invaso da streghe! Sono tutte guidate da una donna spietata Gran Strega. Lei ha un piano diabolico, ovvero trasformare tutti i bambini in topi.

Ecco che il ragazzo, con tanto coraggio, deve trovare il modo per evitare questa tragedia, che dite ci riuscirà? Ovviamente vi diciamo che la visione è assolutamente per tutti. Regolatevi poi in base alla durata se magari mandate a dormire i bambini ad un certo orario se possibile un piccolo strappo alla regola!

Un piccolo segreto svelato, la bella e brava Anne Hathaway ha confessato che per interpretare la Gran Strega si doveva sottoporre a moltissime ore di trucco! Quindi non vi resta che preparare la tisana e volendo anche un po’ di pop corn per goderci uno spettacolo davvero magico in televisione.