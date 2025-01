Stasera prepara i fazzoletti: in tv c’è un film da Oscar tratto da una storia vera che ti farà emozionare come pochi

Scopriamo insieme un film da vedere questa sera che ti farà emozionare tantissimo. Siamo certi che non ti staccherai fino alla fine. Ecco che cosa vedere.

Molto spesso, la sera arriviamo stanchissimo dopo una lunga giornata lavorativa. Ci piace quindi mangiare qualcosa che ci piace e metterci sul divano con una bella coperta per rilassarci. Magari con una bella tisana. Ma sai che questa sera c’è un film molto particolare che prende spunto da una storia realmente accaduta?

Non puoi assolutamente perdertelo perché ti farà veramente emozionare. Quindi, siamo certi che ti abbiamo incuriosito, andiamo a vedere di che cosa, o meglio, di quale si tratta e dove vederlo.

Il film che non ti puoi perdere in tv questa sera, prepara però i fazzoletti!

Questa sera vogliamo suggerirti un film strappalacrime che è tratto da una incredibile storia vera. E’ veramente impossibile non amarlo e seguirlo con un nodo alla gola. Ovviamente, come vi abbiamo anticipato, preparate i fazzoletti! Ma come si chiama il film e dove possiamo vederlo? Andrà in onda questa sera alle 21.20 su Twentyseven, 27.

Il film si chiama The Blind side. Ma qual’è la trama? Un giovane senzatetto che si chiama Michael Oher viene da un ambiente molto difficile e trova una grande speranza quando viene accolto dalla famiglia Tuohy. Loro sono una coppia benestante che riconosce in lui un grande potenziale come giocatore di football americano.

Leigh Anne Tuohy è una donna molto determinata che si impegna ad offrire al giovane tutte le possibilità per superare il suo passato e farlo integrare al meglio in questo nuovo ambiente. Ecco, quindi, che piano piano Michael inizia a diventare il migliore sia per quanto riguarda la scuola che a livello atletico.

Per lui si prospetta un futuro glorioso nel mondo del football. Il finale? Non possiamo svelarvelo ma preparate i fazzoletti! Questo film è drammatico ed è uscito nel 2009. Ha un durata di 2 ore e 5 minuti e tra gli attori troviamo anche Sandra Bullock che vince l’Oscar come Miglior Attrice per la sua interpretazione di Leigh Anne Tuohy.

Gli altri attori sono , Kathy Bates, Kim Dickens, Tim McGraw, Quinton Aaron, Rhoda Griffis, Ray McKinnon, Lily Collins, Jae Head, Jennifer Rose Locke. Adesso che conosci tutte queste informazioni sul film che andrà in onda questa sera non ti resta che sintonizzarti e goderti questa bellissima storia tratta da un fatto realmente accaduto.