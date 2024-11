Stendere bucato dentro casa porta muffe e funghi, ma in inverno è obbligato: come ovviare

In inverno stendere il bucato in casa è praticamente d’obbligo: questo semplice gesto però può essere pericoloso perché porta alla formazione di muffe e funghi.

Con ‘arrivo dell’inverno stendere il bucato diventa un vero problema. Non potendo più mettere lo stendino all’esterno per via del freddo, della pioggia e del brutto tempo in generale, l’unica soluzione che ci rimane se non possiamo contare sull’aiuto dell’asciugatrice è sistemarlo in qualche angolo della casa.

Ciò che, però, non tutti sanno è che questo gesto apparentemente banale comporta in realtà una serie di rischi per la salute. A lungo andare, infatti, potrebbero formarsi nell’ambiente domestico muffe e funghi potenzialmente pericolosi per l’organismo. Se vuoi evitare di andare incontro a simili situazioni faresti bene a seguire questi piccoli, ma efficaci consigli.

Stendere il bucato dentro casa in inverno porta muffe e funghi: come risolvere il problema

Forse non ci avevi mai pensato, ma stendere i panni in casa in inverno può essere pericoloso per la salute dell’organismo. Questo perché a causa dell’umidità che si accumula nelle stanze possono formarsi funghi e muffe nocivi per l’uomo, come dimostra un recente studio condotto dal Professor David Denniga del National Aspergillosis Center di Manchester.

In particolare, esiste un fungo chiamato Aspergillus Fumigatus che, sebbene non sia altamente pericoloso per gli individui sani in quanto si limita a causare loro tosse o raffreddore, nei soggetti asmatici o nei bambini potrebbe invece portare a problematiche molto più gravi. Motivo per cui in inverno bisognerebbe fare la massima attenzione a non far salire troppo i livelli di umidità in casa.

In questo senso diventa dunque importante adottare una serie di accortezze quando si deve stendere. Un primo consiglio per far asciugare i panni più velocemente anche senza l’aiuto dell’asciugatrice e limitare al minimo la formazione di umidità è quello di centrifugare bene i panni quando sono ancora in lavatrice. Attenzione, però, ai capi delicati perché potrebbero restringersi o rovinarsi.

In secondo luogo, è buona norma posizionare correttamente gli indumenti sullo stendino, mettendoli belli larghi, così da far evaporare l’umidità e favorire l’asciugatura. Inoltre, lo stendino andrebbe messo vicino ad una finestra semi aperta. Cerca, poi, di non stendere in camera da letto o in soggiorno e, quando lo fai, cambia spesso l’aria nell’ambiente tenendo aperte le finestre per 3-5 minuti più volte al giorno, soprattutto nelle camere dove è più facile che si formi l’umidità.

Infine, è sempre consigliato dotarsi di un deumidificatore elettrico o fai da te. In quest’ultimo caso puoi riempire semplicemente delle ciotoline con dei chicchi di riso, del bicarbonato di sodio o del sale grosso dall’elevata funzione assorbente. In ogni caso, a meno che piova, prediligi sempre stendere i panni all’esterno. Si asciugheranno comunque più rapidamente e risolverai il problema dell’umidità in casa.