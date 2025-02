Stipendio da sogno e casa gratis se ti trasferisci subito in quest’isola stupenda

Immagina di poterti trasferire su un’isola stupenda e di ricevere, al contempo stipendio alto e alloggio gratis. Troppo bello per essere vero? Invece è tutto verissimo. Vediamo cosa devi fare.

Sono anni che il mercato del lavoro in Italia è in crisi e trovare un impiego non è affatto facile. Trovare un impiego con uno stipendio sufficiente per arrivare alla fine del mese poi sembra quasi impossibile di questi tempi visto che tutto è aumentato in misura allarmante.

Ad oggi lo stipendio medio nel nostro Paese si aggira intorno ai 1500 euro ma molti sono coloro che ne ricevono anche meno. Tra affitto di una casa oppure rata di un mutuo, bollette, spesa al supermercato va da sé che arrivare alla fine di ogni mese sta diventando davvero complicato.

Per questo ci sono opportunità che non è il caso di lasciarsi scappare. C’è un’azienda disposta non solo ad offrire uno stipendio alto ma anche a garantire alloggio gratuito a coloro che andranno a lavorare su una certa isola. Piccolo spoiler: si tratta di un’isola stupenda!

Stipendio alto e casa gratis: quest’isola ti aspetta

Se stai cercando lavoro o, semplicemente, sei stanco del tuo e vuoi cambiare non solo mestiere ma anche aria e paese, allora questa è un’occasione da non lasciarsi proprio scappare. Se sei pronto a volare su quest’isola, un’azienda ti offre uno stipendio piuttosto alto e una casa gratis.

Come anticipato nel paragrafo precedente, trovare lavoro in Italia, di questi tempi, non è facile e sempre più giovani restano a casa seduti al computer a inviare decine e decine di Cv ogni giorno, spesso senza nemmeno ricevere una risposta. Altri, invece, preferiscono prendere un volo e trasferirsi all’estero in cerca di fortuna.

Se ti piacerebbe fare un’esperienza fuori dall’Italia o cambiare Paese definitivamente, questa potrebbe essere la tua occasione. Sentiamo spesso di paesini a rischio spopolamento sperduti che pagano chi è disposto a trasferirsi. Talvolta si tratta di posti bellissimi, immersi nella natura ma un po’ sperduti in mezzo al nulla. Ecco se pensavi a una cosa del genere, sappi che non si tratta di niente di tutto questo.

Una nota azienda che opera nel settore del lusso cerca personale per le sue boutique di Formentera. Formentera è una delle isole più rinomate e suggestive delle Baleari, meta di milioni di turisti ogni anno specialmente da maggio in poi. L’azienda cerca figure da assumere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Oltre ad uno stipendio piuttosto alto – circa 2000 euro al mese – sono previsti ulteriori benefit come la casa messa a disposizione gratuitamente e il rimborso per le spese di viaggio per tornare a casa. Richiesta disponibilità a lavorare su turni e anche durante i weekend con retribuzione supplementare. Insomma un’opportunità da non lasciarsi proprio scappare. Per candidarsi è possibile vedere maggiori dettagli sul portale Indeed.