Stop al bullismo e cyberbullismo, incontro al Cicerone di Formia

In occasione della “Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo” e in concomitanza con il Safer Internet Day 2024 (#SID2024) – Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete “Together for a Better Internet” (che quest’anno è stata fissata a livello internazionale il 6 febbraio), al fine di sensibilizzare e di favorire atteggiamenti consapevoli per un uso corretto della rete si è tenuto nella mattinata del 7 febbraio 2024 un incontro con esperti presso la palestra del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “M.T.Cicerone”.

La Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Assaiante, la referente bullismo e cyberbullismo prof,ssa Gianna Conte, hanno accolto il vicesindaco di Formia Giovanni Valerio e la dott.ssa Emiliana Bozzella, funzionario USR Lazio, il garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni e la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, consulente tecnico nell’ambito di procedimenti penali civili e minorili.

Gli studenti del Liceo Cicerone- Pollione di Formia, sia in palestra che nelle aule tramite collegamento online, hanno seguito con interesse e sentita partecipazione gli interventi dei vari ospiti che hanno ribadito la necessità di una rete tra Scuola e Istituzioni, perché “nessuno si salva da solo”.

La Bruzzone ha illustrato con competenza e chiarezza il “lato oscuro dei social media”, mostrando ai ragazzi le insidie e i rischi dei vari fenomeni (cyberbullismo ma anche il revenge porn) ma soprattutto ha invitato i giovani a non restare zitti. Il silenzio rende complici in un mondo in cui certi comportamenti sbagliati, che sono sempre esistiti, vengono ora amplificati dai social. Solo denunciando ad adulti di riferimento si aiutano le vittime. Occorre sapere come difendersi e a chi rivolgersi, come ha sottolineato la dott.ssa Sansoni che ha poi ribadito che la conoscenza resta l’arma migliore.

La violenza quindi si combatte non solo con una condanna giuridica, ma spezzando le catene della complicità e del silenzio di qualunque natura esso sia.

Agli adolescenti di oggi ma uomini e donne di domani, la Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Assaiante ha poi voluto lasciare un ultimo monito: “Non c’è un determinismo, non si nasce bulli. Nella vita si può sempre scegliere, se cogliere o meno un’opportunità.”

E l’incontro di oggi al Cicerone, grazie al lavoro sinergico delle Istituzioni (Comune, USR, Scuola) sensibili a tali aspetti della vita degli adolescenti, ha dimostrato che la prevenzione è possibile e il rendere consapevoli tutti di quanto accade intorno potrà far sperare in un futuro migliore.