Strisce blu a Gaeta, caos per il rinnovo: parla l’Assessore Matarazzo (#VIDEO)

In seguito alle numerose critiche sollevate dai cittadini, l’assessore alla polizia locale Raffaele Matarazzo fa chiarezza sulla questione del rinnovo degli abbonamenti.

L’elevato numero di richieste con scadenza alla fine di giugno ha infatti mandato in affanno il sistema organizzativo, richiedendo un incremento degli sportelli dedicati e degli orari di apertura.

In modo particolare il cittadino può recarsi presso il Palazzo comunale in Piazza XIX maggio n.10 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. Lo sportello principale invece, presso la torre civica sarà aperto al pubblico:

lunedì: 9 – 13 e 15 – 19;

martedì: 15 – 19;

mercoledì: 9 – 13 e 15 – 19;

giovedì: 15 – 19;

venerdì: 9 – 13 e 15 – 19;

sabato: 9 – 13.

Incremento ritenuto necessario anche per lo scarso riscontro che il servizio di rinnovo online ha avuto. (Gaeta, rinnovare l’abbonamento ai parcheggi sarà più facile (#VIDEO) – Gazzettino del Golfo) “Ci aspettavamo molto di più” ha dichiarato l’assessore Matarazzo. Meno del 10% dei residenti infatti sembra averne usufruito. In ogni caso rassicura i cittadini sulla tolleranza per le scadenze, ribadendo che non è volontà dell’amministrazione sanzionare la città.

“Mi scuso di fronte alla città e mi assumo la responsabilità politica. Cercheremo di non ripetere gli errori nei quali siamo caduti” conclude l’Assessore, che non esclude la possibilità di incrementare ulteriormente il servizio online eliminando la necessità di recarsi allo sportello per il ritiro.

Maria Concetta Valente