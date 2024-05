Struttura abusiva a S. Agostino sequestrata dai Carabinieri

Il 24 maggio 2024, in Gaeta, nell’ambito dei controlli volti a salvaguardare l’ambiente costiero e a verificare il corretto adempimento delle normative paesaggistiche del territorio, i Carabinieri della locale Tenenza in collaborazione con il dipartimento SEAP- Settore Edilizia Attività Produttive del Comune di Gaeta, sulla spiaggia di S. Agostino, hanno scoperto una struttura balneare di recente costruzione, delle dimensioni complessive di 170 mq, realizzata senza alcun titolo autorizzativo, in totale disprezzo delle più comuni regole paesaggistiche e quindi completamente abusiva. La struttura, che era stata aperta al pubblico, è stata subitosottoposta a sequestro e chiusa in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria. E’ stata inoltrata anche una denuncia nei confronti della titolare dello stabilimento, per i reati di abuso edilizio e danneggiamento di bellezze naturali e a far rispettare le normative paesaggistiche, in considerazione del fatto che si trattava di area sottoposta a vincolo ambientale.