Su Netflix c’è un film che sta battendo tutti i record: è il secondo capitolo di un’altra pellicola amatissima

Che cosa aspetti a guardare su Netflix questo film che sta facendo impazzire tutti? È il secondo capitolo di un altro titolo amatissimo.

Netflix è una delle piattaforme di streaming più seguite, in quanto offre una vasta scelta nell’ambito dell’intrattenimento fra film, serie tv e molto altro ancora. Inoltre, propone alcuni titoli in esclusiva, che altrimenti non sarebbe possibile vedere.

Ed è questo anche il caso di un film uscito di recente che sta letteralmente spopolando fra gli utenti della piattaforma.

Si tratta del secondo capitolo di un’altra amatissima pellicola. Sulla base quindi del successo del primo film, Netflix ha deciso di rilanciare con il sequel che sta facendo dei numeri davvero da record. Se non l’hai ancora visto, ti consiglio di non fartelo scappare!

Su Netflix c’è un film che sta battendo tutti i record: non fartelo scappare

Dopo il successo ottenuto con il primo capitolo, Netflix ha deciso di rilanciare la posta in gioco proponendo ai suoi utenti il sequel, che sta letteralmente facendo numeri da record per ciò che riguarda le visualizzazioni. La piattaforma ha di fatto calcato la mano su un genere che nell’ultimo periodo sta piacendo molto ai clienti. L’azienda ha infatti proposto altre pellicole inerenti a questo tema e la risposta è stata eccezionale.

Ebbene, per chi ancora non lo avesse visto, lo scorso 26 gennaio è sbarcato su Netflix Badland Hunters, il secondo capitolo di Concrete Utopia. Entrambi i film sono una produzione coreana a tema post-apocalittico, un genere che ultimamente sta andando molto su Netflix.

La pellicola è diretta dal regista Heo Myeong Haeng e dopo pochissimi giorni è subito schizzata ai primi posti dei film più visti, con numeri davvero da record. Stiamo parlando della bellezza di 14.300.000 visualizzazioni. Una cifra che ha portato Badland Hunters in cima alla top 10 dei film in lingua non inglese dell’ultima settimana di gennaio.

In Concrete Utopia i protagonisti si trovano ad affrontare l’improvvisa fine del mondo, a cui sopravvive solo un palazzo residenziale di lusso, che diventa teatro della lotta per la sopravvivenza degli ultimi resti di civiltà. Le vicende di Badland Hunters si svolgono invece a tre anni di distanza dalla catastrofe narrata nel primo capitolo.

Tra le rovine di quella che una volta era Seoul, un gruppo di cacciatori cerca di difendere la comunità dei sopravvissuti dai banditi e dalle creature mutanti che infestano l’area circostante, ormai conosciuta come Badland. Insomma, un film da guardare con il fiato sospeso dagli appassionati del genere e non solo.