Su Prime Video c’è un film pazzesco con il famoso candidato premio Oscar che sta tenendo i fan con il fiato sospeso

Questo film su Prime Video sta tenendo tutti i fan con il fiato sospeso: tra gli attori c’è anche il famoso candidato premio Oscar.

Prime Video è un servizio di streaming video on demand di proprietà della società statunitense Amazon. È sicuramente una delle piattaforme più amate dagli utenti, poiché con un prezzo relativamente contenuto offre la possibilità di accedere a tantissimi film, serie tv, canali di sport e quant’altro con un semplice click.

Inoltre, per chi è proprio appassionato di cinema, è anche possibile acquistare per somme modiche i film più quotati del momento, così da guardarli direttamente a casa propria.

Tra le pellicole da non perdere a febbraio c’è anche questo film pazzesco con protagonista il famoso candidato premio Oscar.

Su Prime Video c’è un film pazzesco con il famoso candidato premio Oscar

Assolutamente da non perdere su Prime Video è il film drammatico-poliziesco diretto da Justin Kurzel, The Order, con protagonista un fenomenale Jude Law, due volte candidato premio Oscar come migliore attore non protagonista per Il Talento di Mr. Ripley (2000) e come migliore attore protagonista per Ritorno a Cold Mountain (2004), affiancato da Nicholas Hoult, Tye Sheridan e molti altri.

Il film è ambientato nel 1983, nel Nordovest degli Stati Uniti. Dopo una serie di violente rapine in banca, l’agente dell’FBI Terry Husk (Jude Law) comincia a interessarsi al caso, seguendo una pista che non porta a dei criminali comuni come ci si aspetterebbe, ma ad un gruppo organizzato di suprematisti bianchi.

Così emerge la figura di un leader carismatico, Robert Matthews (Nicholas Hoult), che ha elaborato un piano terroristico. Ad ispirare le gesta di Matthews sarebbe stato il romanzo The Turner Diaries, una specie di “testo sacro” dei suprematisti bianchi più estremi. È interessante osservare come Kurzel, il regista, lo utilizza come espediente per raccontare nel suo film in maniera piuttosto fedele dei reali fatti di cronaca.

The Order, disponibile in streaming su Prime Video dallo scorso 6 febbraio, è un film avvincente, capace di tenere il pubblico incollato al televisore con il fiato sospeso. I due antagonisti, Terry Husk e Robert Matthews, si incontrano più di una volta nel corso del film con l’arma impugnata l’uno contro l’altro, come in un western d’altri tempi, ma finiscono per non aprire mai il fuoco.

Un titolo sicuramente da non perdere per tutti i clienti di Amazon Prime e per tutti gli appassionati del genere e non solo.