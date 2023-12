Successo per la serata di premiazione “Un Parco di Auguri”

Il Parco Regionale Riviera di Ulisse ha celebrato con successo la sua serata di premiazione “Un Parco di Auguri”, un evento memorabile che si è tenuto presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih a Formia.

La serata non solo ha onorato i cittadini e i dipendenti che hanno contribuito in modo significativo al Parco, ma è stata anche un’occasione per presentare i prodotti tipici e le bellezze naturali e culturali che rendono il Parco un gioiello della regione Lazio. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire e apprezzare la ricchezza e la varietà del territorio attraverso esibizioni, degustazioni e presentazioni interattive.

L’evento è stato reso possibile grazie al generoso contributo di ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, che ha sostenuto attivamente l’iniziativa. Questa collaborazione ha permesso di mettere in luce l’importanza dell’agricoltura locale, del turismo sostenibile e della conservazione ambientale, temi centrali per lo sviluppo del Parco e dell’intera regione.

Il momento clou della serata è stato la cerimonia di premiazione, durante la quale sono stati conferiti i titoli di “Cittadino Onorario del Parco” a personalità che si sono distinte per il loro impegno eccezionale. La comunità ha espresso profonda gratitudine e ammirazione per questi individui, che con il loro lavoro, passione e dedizione, hanno contribuito a fare del Parco un luogo migliore.

L’evento “Un Parco di Auguri” ha rafforzato il legame tra il Parco Regionale Riviera di Ulisse, la comunità locale e i partner istituzionali, dimostrando come la collaborazione possa portare a risultati straordinari.