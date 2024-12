Sugli smartphone Android ci sono impostazioni ‘segrete’ che permettono davvero di risparmiare batteria

La batteria si scarica troppo in fretta? Alcune impostazioni poco conosciute sullo smartphone Android ci permetteranno di consumare meno energia.

Se c’è una cosa che dà pensiero ai possessori di smartphone questa è sicuramente – senza eccezione o quasi – la durata della batteria del telefono. Spesso e volentieri la batteria non arriva a coprire un’intera giornata e non è raro arrivare a sera con il telefono ormai a zero quando il cellulare viene usato appena più del normale.

Le cause della breve durata della batteria degli smartphone sono diverse: dagli schermi di dimensioni sempre maggiori ai processori sempre più potenti, senza trascurare il peso significativo delle numerose app scaricate sul telefono. Il tutto si traduce in un consumo di energia importante che certo non aiuta ad allungare la vita alla batteria del telefonino.

Dobbiamo rassegnarci a cariche che non durano nemmeno lo spazio di una giornata? Qualcosa in realtà possiamo fare mettendo mano alle impostazioni del nostro smartphone Android. Alcune di queste opzioni sono un po’ nascoste: ulteriore motivo per conoscerle e cercare di risparmiare qualcosa sui consumi della batteria.

Smartphone Android, le impostazioni “nascoste” che ci faranno risparmiare batteria

Come prima cosa faremo bene a attivare la funzione di risparmio energetico automatico. Si trova negli smartphone con le ultime versioni Android, dalla 6 e successive. Dunque questa impostazione è utilizzabile da chi possiede un Samsung Galaxy o un Sony, un Motorola o uno Xiaomi. Dovremo controllare il menu Batteria o il menu Risparmio energetico.

Attivando la funzione per risparmiare batteria, sotto una determinata soglia (possiamo scegliere noi quale) si attiverà automaticamente il risparmio energetico che ci permetterà almeno di fare o ricevere chiamate. Un’altra funzionalità utile che si trova nelle Impostazioni batteria di Android è quella della batteria adattativa.

Questa opzione consente di individuare e limitare le app energivore anche quando non sono in uso. Quando un’applicazione consuma troppo batteria riceveremo una notifica. Nelle impostazioni, sotto “Utilizzo batteria” peraltro possiamo vedere le app più “affamate” di energia. Faremo bene anche a impostare la luminosità automatica o adattiva per ridurre i consumi dello schermo.

Utile anche spegnere il Bluetooth, vista la facilità di riattivarlo con un semplice tocco sullo schermo. Un altro trucco per risparmiare batteria è usare uno sfondo scuro. Attenzione, però: funziona solo sui telefoni con schermo AMOLED (ormai molto diffusi). Non dimentichiamo poi di spegnere il GPS e il monitoraggio della posizione. Potremo farlo andando su Impostazioni -> Posizione.