Sventato furto a esercizio commerciale, 6 malfattori in fuga

A seguito della recrudescenza di furti in orario notturno, il Comando Provinciale CC Latina ha dato attuazione a servizi straordinari di controllo su tutto il territorio della Provincia, concentrando le proprie forze nei comuni teatro, negli ultimi giorni, di una serie di episodi ai danni di attività commerciali. Nell’ambito di tali attività, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Sezze hanno

sventato un furto presso un noto esercizio commerciale di quel centro. In particolare, la alle ore 03.00 della scorsa notte i Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno sorpreso 6 persone, tutte incappucciate e con guanti, mentre tentavano di forzare la porta d’ingresso dell’attività.

Gli sconosciuti, nel contempo disturbati dallo scoppio dei fumogeni collegati all’impianto di allarme, ed esplosi all’atto del tentativo di intrusione nei locali del negozio, alla vista della pattuglia abbandonavano un’autovettura, trovata ancora con il motore acceso, e un camioncino sul quale, evidentemente, avrebbero dovuto caricare la merce, e si davano ad una rocambolesca fuga nei campi limitrofi. Sul posto venivano fatte convergere altre pattuglie in servizio notturno, ma le immediate ricerche davano esito negativo. Entrambi i mezzi sono poi risultati oggetto di furto. Sono in corso le indagini volte all’identificazione dei sei ignoti malfattori.

Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri sul fenomeno dei furti soprattutto durante l’orario notturno, e lanciano un appello alla cittadinanza, quello di segnalare immediatamente al 112 NUE (numero unico europeo per le emergenze), eventuali persone o movimenti sospetti e, per coloro che sono dotati di un sistema di allarme, di collegarsi alla centrale operativa delle FF.di PP..