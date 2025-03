TARI, cifre folli per gli abitanti di questa città: arriva una stangata inaspettata

La TARI tutti dobbiamo pagarla ma in una città in particolare le cifre sono aumentate a livelli insostenibili: una vera mazzata per i residenti!

La TARI è la tassa sui rifiuti che, ogni anno, dobbiamo versare al nostro Comune di residenza. Il suo importo varia, dunque, da Comune a Comune essendo un’imposta che compete alle singole amministrazioni locali. La cifra che paghiamo dipende, fondamentalmente, da due fattori: il numero di componenti del nucleo familiare e le dimensioni dell’appartamento in cui viviamo.

Per quanto, come spiegato, si tratti di un’imposta comunale, non ci si aspetterebbe mai che tra un Comune e l’altro possano esserci differenze abissali. Invece, a quanto pare, è proprio così: c’è un Comune italiano che supera di gran lunga la media nazionale quando si parla di Tari.

Gli abitanti, nel 2024, hanno pagato quasi il doppio rispetto al resto d’Italia. Una vera e propria stangata per chi, con il massimo impegno, cerca di fare la raccolta differenziata al meglio e di ridurre per quanto più possibile i rifiuti. Nel prossimo paragrafo scopriamo qual è la città con una Tari “da incubo”.

TARI: la città più cara in assoluto è questa, nessuno riesce a crederci

Le tasse, spesso, non lasciano dormire la notte e, di questi tempi, le bollette ancor meno ma mai si potrebbe pensare di essere messi in ginocchio dalla TARI, la tassa sui rifiuti. Eppure, nel 2024, i residenti di un certo Comune hanno ricevuto una stangata che proprio non si sarebbero aspettati e hanno pagato quasi il doppio rispetto al resto d’Italia.

Secondo i dati ufficiali, nel 2024, la media nazionale riguardo alla TARI è stata di 338 euro a famiglia considerando un nucleo familiare composto da 4 persone che vive in una casa di 80 metri quadrati. Ma chi abita in una certa città italiana – stupenda, tra l’altro – ha pagato quasi il doppio: 594,85 euro in media. Di quale città si tratta? Se stavate pensando a Roma oppure a Milano siete andati completamente fuori strada.

Quando si parla di TARI la medaglia d’oro come città più cara va alla bella Pisa, suggestiva cittadina toscana molto più piccola sia di Milano che, naturalmente, di Roma ma che in quanto a tassa sui rifiuti batte tutti. Pisa, nel 2024 è stata la citta con la tassa sui rifiuti più alta. A seguire Brindisi con 518,23 euro in media a famiglia e, infine, medaglia di bronzo spetta a Trapani con 510,98 euro.

Il motivo di costi così elevati potrebbe essere ricondotto all’inefficienza del sistema di raccolta differenziata che costringe i Comuni a spendere molto di più per lo smaltimento dei rifiuti. Dall’altro lato del “fiume”, invece, troviamo una città particolarmente economica dove, l’anno scorso, le famiglie hanno pagato mediamente 170 euro di Tari. Questa cittadina è La Spezia, in Liguria. La Spezia è stata la città più economica seguita da Belluno con una spesa media di 186,20 euro e Novara terza in classifica con 189 euro.