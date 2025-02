TARI: se casa tua non raggiunge questa metratura allora hai diritto allo sconto

Forse hai sempre sbagliato a pagare la TARI, la tassa comunale sui rifiuti. Infatti se il tuo appartamento non raggiunge almeno una certa metratura, allora non sei tenuto al versamento di questa imposta nella misura in cui la stai pagando. Vediamo tutto nei dettagli.

La tassa sui rifiuti fa a gara con l’Imu e il Canone Rai per aggiudicarsi il podio delle imposte meno amate dagli italiani. Ma le tasse sono tasse e, piaccia o non piaccia, devono essere pagate allo Stato o alle Regioni o ai Comuni per il bene della comunità nel suo complesso.

L’evasione, infatti, non permette né allo Stato centrale né alle amministrazioni locali di fornire ai cittadini un buon livello di servizi e, di conseguenza, crea un danno a tutti. Oggi parliamo proprio della TARI. Si tratta della tassa sui rifiuti che ciascun nucleo familiare deve pagare al Comune in cui vive.

L’ammontare della tassa varia a seconda del numero di componenti della famiglia e a seconda delle dimensioni della casa in cui si abita. Alcune persone, però, non lo sanno ma potrebbero aver sempre pagato molto più del dovuto. Infatti se l’appartamento non raggiunge una certa metratura, allora la Tari non va pagata per intero.

Addio TARI: ecco chi non dovrà più pagarla per intero

Come ogni anno, intorno a gennaio, la maggior parte di noi ha una data fissa segnata sul calendario: il pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti. Eppure molti la pagano perché non sanno che, in realtà, avrebbero diritto ad un’agevolazione. Vediamo chi non dovrà più pagare la Tari per intero.

La TARI, essendo una tassa comunale, non è uguale in tutta la Penisola: una quota è fissa mentre un’altra quota varia da Comune a Comune in quanto le amministrazioni locali possono sempre godere di una certa autonomia in tal senso. Ci sono persone che pagano la Tari ma potrebbero non pagarla: nel senso che potrebbero non pagare la cifra che stanno pagando.

Azzerarla del tutto non è possibile in quanto, la raccolta dei rifiuti è un servizio che riguarda tutti noi. Ma molti avrebbero diritto ad una forte riduzione dell’imposta senza saperlo. Questa riduzione è legata alle dimensioni del proprio appartamento. Chi vive in una casa di dimensioni inferiori ai 65 metri quadri può avere diritto ad un forte sconto sulla Tari.

Per avere l’agevolazione, però, è necessario soddisfare almeno uno di questi due requisiti: avere già compiuto 65 anni oppure avere un Isee inferiore ai 2000 euro. A prescindere dalla metratura della casa hanno diritto ad uno sconto quei nuclei familiari in cui sia presente almeno un componente con invalidità pari o superiore al 75% se l’Isee non supera i 14.000 euro.

Non solo: hanno diritto allo sconto sulla Tari anche quelle famiglie che vivono in zone in cui la raccolta dei rifiuti non viene effettuata o che abitano molto distanti dai cassonetti. Per maggiori informazioni, comunque, è opportuno consultare direttamente il proprio Comune.