Telepass, super offerta per il Black Friday: canone zero e pedaggi a metà prezzo

Super offerta Telepass in occasione del Black Friday: quali sono i vantaggi per i clienti e come aderire. Approfittane subito!

Anche quest’anno si avvicina sempre di più il tanto atteso Black Friday che, ricordiamo, sarà il prossimo 25 novembre. In questa occasione tantissimi negozi e store online offriranno ai consumatori una valanga di offerte super vantaggiose su migliaia di prodotti diversi.

Se un tempo erano inclusi nel novero degli articoli in promozione solo gli elettrodomestici, adesso gli sconti riguardano praticamente di tutto. Prodotti per la casa, mobili, dispositivi elettronici, cosmetici, vestiti, servizi di vario genere e quant’altro.

A tal proposito, anche Telepass ha deciso di offrire ai suoi clienti un’offerta imperdibile: canone zero e pedaggi a metà a prezzo. Ecco come aderire.

Telepass, super offerta per il Black Friday: quali vantaggi e come aderire

Se sei già un cliente Telepass o lo vuoi diventare, non puoi assolutamente perderti le offerte in previsione del Black Friday. È proprio in questa occasione che Telepass intende offrire ai suoi clienti una serie di servizi ad un costo vantaggiosissimo. Il bello, poi, è che non bisogna aspettare il 25 di novembre. Già dall’11 novembre fino al prossimo 2 dicembre è possibile accedere alle promo e cominciare a risparmiare. In particolare, sarebbero due le offerte assolutamente da non perdere.

Telepass Family (Base): prevede 1 anno di canone gratuito e un cashback del 50% sui pedaggi autostradali effettuati nel periodo compreso fra il 20 dicembre e il 15 febbraio. Inoltre, include sconti su 17 tratte autostradali. Tale promozione si può attivare sia dall’app che dagli store presenti sul territorio nazionale e tramite le banche e gli uffici postali convenzionati. In questo caso, il periodo di adesione è fino al 31 gennaio. L’offerta comprende il dispositivo Telepass colorato (con possibilità di scelta del colore preferito) associabile a due targhe. In più, oltre al telepedaggio, grazie a questa promo è possibile usufruire di parcheggi convenzionati, strisce blu, vignette elettroniche, Area C Milano, traghetto Stretto di Messina, servizio Memo per le scadenze della tua auto e Fast Track per saltare la fila in aeroporto.

Telepass Plus: chi sceglie questa soluzione potrà godere del canone gratuito fino al 30 giugno 2026 e del cashback del 50% sui pedaggi autostradali effettuati nel periodo che va dal 20 dicembre al 15 febbraio. Inoltre, i nuovi clienti potranno usufruire di 1 giornata di Skipass gratis, più il cashback Skipass stagionale del 20% e la gratuità per bambini fino agli otto anni. Anche in questo caso si riceve un dispositivo slim colorato per pagare il pedaggio, godendo di sconti su 17 tratte autostradali, con l’aggiunta di tutti gli altri servizi Telepass per la mobilità (in totale 24). Oltre a quelli precedentemente elencati, abbiamo ad esempio Food & Drink, pagoPa, Venezia Pass, taxi, servizi di mobilità condivisa, biglietti di mezzi pubblici, treni, navi, pullman e voli, ricarica elettrica, lavaggio auto, carburante, revisione e bollo.

Infine, sia i nuovi clienti Telepass Family che Plus avranno la possibilità di prendere parte al concorso per vincere i biglietti del concerto di Max Pezzali a Roma, con tanto di gadget ed esperienze correlate. Davvero pazzesco!