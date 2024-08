Nel corso della mattinata del 07 agosto c.a. a latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, deferivano in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato, un cittadino classe 79 residente a Latina, sorpreso nel tentativo di asportare, nei pressi del centro di Latina un motociclo.