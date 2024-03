Tenta il suicidio, 31enne salvato dai Carabinieri e Vigili del Fuoco

Nella mattinata del 24 marzo c.a. a Sermoneta, i Carabinieri della locale Stazione venivano contattati da cittadino classe 93 medico del nosocomio di Latina il quale aveva ricevuto un messaggio testamentario da parte di un suo assistito, cittadino classe 93 residente a Sermoneta (LT), il quale annunciava il suo intento suicidario.

I Carabinieri operanti si portavano presso l’indirizzo di residenza del 31enne, dove con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, riuscivano ad entrare nell’abitazione rinvenendo il corpo del giovane privo di sensi per la massiccia assunzione di psicofarmaci.

Il predetto veniva immediatamente soccorso dai sanitari del 118 già presenti sul posto e veniva trasportato presso il nosocomio di Latina in codice rosso, ma non in pericolo di vita