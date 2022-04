Tentato furto ad un negozio di fiori, 24enne bloccato dai Carabinieri

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati contro il patrimonio. Nello specifico, i militari della:

− Stazione CC di SS Cosma e Damiano hanno sorpreso un ragazzo C.G. cl. 88 della Provincia di Napoli mentre tentava il furto ai danni del negozio “ Rossillo e Fiori”, si to in quella Piazza San Lorenzo, successivamente bloccato dai militari allertati dal proprietario del negozio che allertava la Centrale Operativa di Formia;

Inoltre, numerose le pattuglie impiegate nel corso della decorsa serata per il controllo della circolazione stradale conseguendo diversi risultati. Infatti sono state identificate 40 persone e controllati 25 autoveicoli, eseguite 10 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari e segnalate alla competente autorità amministrativa due persone per uso di sostanze stupefacenti con conseguente sequestro di gr. 2 di hashish, nonché deferito in s.l. ai sensi dell’art. 187 C.d.S un 37enne di Pontecorvo per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti all’uso di sostanze stupefacenti.