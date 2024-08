Tentato omicidio a Minturno, fermato il presunto colpevole

In data 05 agosto c.a. A Minturno, I Carabinieri della locale Stazione coadiuvati da quelli del dipendente N.O.R.,hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio un uomo classe 94, residente a Minturno (LT), gravato da precedenti di polizia, per aver ferito con un coltello, attingendolo alla spalla sinistra in regione sottoscapolare/ascellare un uomo classe 94, residente a Minturno (LT), gravato da precedenti di polizia.

L’episodio scaturisce a seguito di una lite, scaturita asseritamente per futili motivi, all’interno dell’area condominiale delle loro abitazioni.

I militari operanti, allertati dal personale sanitario, sono andati tempestivamente presso l’Ospedale di Formia (LT) ove la vittima si era recata per le cure del caso, e dove veniva successivamente ricoverato per essere sottoposto a intervento chirurgico.

Le immediate attività di P.G. hanno consentito di localizzare il reo, sottoporre a sequestro un telefono cellulare nonché repertare numerose tracce ematiche rinvenute sul luogo del reato, il tutto debitamente custodito per i successivi approfondimenti tecnici.

Il prevenuto è stato associato alla casa circondariale di Cassino come disposto dall’A.G. informata.