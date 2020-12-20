IN DATA 19 DIC 2020, I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI TERRACINA, IN ESECUZIONE DI UNA ORDINANZA DI
SOTTOPOSIZIONE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI EMESSA DAL TRIBUNALE DI LATINA, TRAEVANO
IN ARRESTO UN 62ENNE DEL LUOGO, GIÀ SOTTOPOSTO ALLA MISURA DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO. LO STESSO,
ESPLETATE LE FORMALITÀ DI RITO, È STATO CONDOTTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE OVE RIMARRÀ RISTRETTO IN
REGIME DEGLI ARRESTI DOMICILIARI.
Terracina, arrestato 62enne per stalking
IN DATA 19 DIC 2020, I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI TERRACINA, IN ESECUZIONE DI UNA ORDINANZA DI