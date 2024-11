Terremoto nel ranking Atp, Alcaraz davanti a Sinner: cosa succede

La classifica ATP è più “corta” di quello che ci possa immaginare e Carlos Alcaraz può insidiare da vicino Jannik Sinner: lo spagnolo prova il sorpasso

Il numero uno del mondo non ha partecipato all’ultimo Master 1000 della stagione, dando forfait per Parigi-Bercy. Dal canto suo Alcaraz non è andato oltre gli ottavi di finale, sconfitto dal padrone di casa Humbert.

Sinner Alcaraz, Alcaraz Sinner. I due campioni del tennis contemporaneo sembrano destinati a spartirsi la posta in palio per molti anni. In questa stagione si sono portati a casa due Slam ciascuno: Wimbledon e il Roland Garros per lo spagnolo, Australian Open e New York per l’italiano. Quest’ultimo ha avuto però maggiore continuità e, grazie anche ai tre Master 1000 messi in bacheca (Miami, Cincinnati e Shanghai), ora gode in classifica di un margine di oltre 4000 punti.

A Parigi-Bercy per nessuno dei due è andata bene, visto che Sinner ha dovuto alzare bandiera bianca per un virus intestinale, mentre Alcaraz è stato sconfitto in tre set dal padrone di casa Humbert, autore di una grandissima partita. Una debacle che lo ha estromesso al livello degli ottavi di finale e che compromette la sua rincorsa in classifica. L’obiettivo per il classe 2003 di Murcia è quello di tornare in testa alla graduatoria ATP, cercando di sfruttare tutte le prossime occasioni.

Jannik Sinner deve difendersi da Alcaraz: lo spagnolo prova il sorpasso

Un confronto diretto tra Alcaraz e Sinner si avrà già nel prossimo torneo di Torino. Entrambi vogliono vincere le ATP Finals per la prima volta e di certo daranno battaglia. Nel 2025 poi si ripartirà con il titolo degli Australian Open che Sinner dovrà cercare di difendere a tutti i costi. In ballo c’è anche la questione della possibile squalifica per doping, che pende sulla testa del nostro giocatore.

Se Jannik dovesse essere fermato per diversi mesi perderebbe tutto il vantaggio in termini di punti e verrebbe scavalcato. Di certo, anche qualora il ricorso della WADA non dovesse portare ad una squalifica, mantenere alle spalle Alcaraz nel 2025 significherebbe vincere almeno qualche altro Slam e Master 1000, mantenendo altissimo il livello della continuità in campo.

L’unica cosa certa è che a prescindere dalle squalifiche o meno, Sinner Alcaraz sarà una sfida che condizionerà il mondo del tennis per ancora moltissimo tempo.