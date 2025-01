Terribile infortunio in Serie A: una stella del campionato ferma per tantissimo tempo

Ancora un infortunio nella massima serie del campionato di calcio italiano: una stella della Serie A rimarrà ai box per un po’ di tempo.

Da tempo gli esperti – come lo storico medico dell’Inter Piero Volpi – segnalano che il problema dell’infortunistica nel calcio non solo è costante, ma anche in crescita. E questo non soltanto perché in generale si giocano più partite. Soprattutto ci si allena poco o comunque meno di quanto servirebbe.

Già a ottobre 2024 la Serie A ha fatto registrare il record di infortuni con 88 infortuni su circa 500 giocatori nel massimo campionato italiano. Non si può certo parlare di una “eccezione italiana”. Stando al Football Injury Index la stagione 2023-2024 ha visto aumentare del 4% gli infortuni nei cinque principali campionati europei di calcio.

Parliamo di 4.123 infortuni avvenuti nelle massime serie di Regno Unito, Italia, Spagna, Germania e Francia. Troppe partite e pochi allenamenti si traducono in un picco di incidenti sportivi. L’ultimo infortunio in ordine di tempo ha colpito una stella della Serie A che adesso rischia un lungo stop, ecco di chi si tratta.

Altro crack in Serie A: un’altra stella del campionato ferma ai box

Pessime notizie per l’Atalanta che nella semifinale di Supercoppa Italiana con l’Inter ha dovuto fare a meno di Juan Cuadrado. L’interno colombiano, pluriscudettato con la Juve, è stato bloccato da una lesione fasciale del muscolo bicipite femorale destro rimediata l’ultimo dell’anno, durante la rifinitura a Zingonia. Niente match di Supercoppa per lui contro i suoi ex compagni dell’Inter.

Il centrocampista classe 1988 dovrà rimanere fermo per almeno due o tre settimane prima di tornare nuovamente ad allenarsi. Un’altra tegola per Mister Gasperini che non potrà contare su Cuadrado per diverse settimane. È in forse la sua presenza anche per la sfida al vertice della classifica con il Napoli prevista per il prossimo 18 gennaio.

Si allunga la lista dei giocatori indisponibili in casa della Dea. Oltre a Cuadrado l’Atalanta non può contare da tempo su Gianluca Scamacca, ancora alle prese con la rottura del crociato rimediata in estate durante l’amichevole con il Parma. L’attaccante della nazionale dovrebbe rientrare tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

Out anche il sostituto – e capocannoniere della Serie A – di Scamacca: Mateo Retegui deve fare i conti con una lesione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. Niente Inter in Supercoppa anche per la punta italo-argentina che potrebbe tornare a disposizione di Gasperini per l’ultima giornata del girone d’andata, in occasione della sfida con la Juventus.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il bomber atalantino tornerà a disposizione alla ripresa del campionato. La sua presenza rimane comunque ancora in dubbio. Ancora indisponibile pure Giorgio Scalvini, ai box per un acciacco decisamente meno grave del recente infortunio al ginocchio.