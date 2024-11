Tessera Sanitaria scaduta, grave errore quello di buttarla: perché va conservata

Se ti è scaduta la Tessera Sanitaria aspetta a buttarla via, sarebbe un errore: perché è meglio conservarla.

La Tessera Sanitaria fa parte di quei documenti personali che riguardano i cittadini e viene rilasciata a coloro che hanno diritto all’assistenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Ovviamente, è personale e soggettiva, unica per ognuno di noi. Come molti altri documenti, ha, ovviamente, una data di scadenza e, dunque, ogni tot di tempo, viene sostituita da una nuova. Sono, però, in tanti a commettere l’errore di buttare via la Tessera Sanitaria scaduta: ecco perché è un errore ed è meglio conservarla.

Che si tratti di una questione di ordine o di pulizia del portafogli, spesso e volentieri finiamo per liberarci di carte e documenti non appena questi raggiungono “la scadenza”. Se, però, ci fermiamo un attimo a riflettere, potremmo renderci conto che non sempre è il caso di procedere in questo modo. Certo, accumulare non è ciò che vogliamo o che ci serve, ma, in alcuni casi, determinati documenti potrebbero ancora tornare utili.

Tessera Sanitaria scaduta, aspetta a buttarla: puoi ancora usarla

Partiamo dal presupposto che, ovviamente, quando una Tessera Sanitaria scade ne riceveremo, in genere a stretto giro, una nuova direttamente a casa. Laddove ciò non accadesse possiamo recarci di persona all’ASL o presso l’Agenzia delle Entrate per capire qual è il motivo del ritardo. Nel frattempo, però, sarebbe meglio conservare quella vecchia. Per quale ragione?

Come sappiamo, per ottenere le agevolazioni fiscali legate all’acquisto di alcuni farmaci, è necessario lo scontrino parlante. Sullo stesso, dunque, dovrà essere riportato il codice fiscale dell’interessato che, ovviamente, troviamo proprio sulla tessera sanitaria. questo “miscuglio” di codici e lettere resta lo stesso anche quando la Tessera Sanitaria scade e, di conseguenza, quello che troviamo sul documento scaduto è ancora perfettamente valido.

Ciò significa che possiamo ancora servirci della vecchia Tessera Sanitaria per l’acquisto di farmaci e, dunque, per ottenere lo scontrino parlante di cui avremo bisogno per ottenere, poi, le detrazioni fiscali di cui accennavamo poco fa. Ecco perché è comunque utile conservare la Tessera scaduta, almeno fino a quando la nuova non ci sarà recapitata.

Ricordiamo, infine, l’importanza di smaltire determinati documenti, soprattutto quelli strettamente personali, in modo sicuro e corretto. Determinate informazioni, infatti, non dovrebbero mai entrare in possesso di altri, dunque facciamo attenzione a dove e come buttiamo via gli stessi.