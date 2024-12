The Madness 2 su Netflix si farà? Parla il protagonista Colman Domingo

Il pubblico di Netflix è ansioso di conoscere la data di uscita di The Madness 2: ecco le novità comunicate dal servizio di streaming.

The Madness, serie thriller di successo su Netflix, con Colman Domingo nel ruolo di Muncie Daniels, ha coinvolto in pochi giorni un pubblico enorme affrontando temi delicati come la disinformazione, il razzismo e la corruzione. La prima serie ha seguito le gesta di Muncie Daniels, interpretato appunto da Colman Domingo, un commentatore politico che, per lavorare a un nuovo libro, si ritira nei boschi delle Poconos, in Pennsylvania…

Un giorno il protagonista si trova dinanzi al cadavere di un suprematista bianco e viene accusato dell’omicidio. Dopo quest’evento, la vita dello scrittore va in pezzi: Muncie deve lottare contro tutto e tutti per dimostrare di essere innocente, mentre l’opinione pubblica sembra averlo già condannato. Dietro le accuse si nascondono alcuni poteri opachi, mentre trionfano le fake news, le teorie del complotto e l’adulterazione dei fatti.

Dopo otto episodi, caricati su Netflix a fine novembre 2024, la serie ha fatto già molto parlare di sé. La maggior parte del pubblico ha apprezzato il suo piglio da thriller psicologico, altri hanno lodato la grande interpretazione di Colman Domingo, già noto per aver partecipato alla serie Law & Order, a The Big Gay Sketch Show, a Fear the Walking Dead e nella serie della HBO Euphoria.

Quando uscirà su Netflix The Madness 2?

Ci sono state anche delle critiche. Secondo alcuni, la serie si è rivelata un po’ troppo cervellotica e didascalica, privilegiando le spiegazioni strumentali alla pura azione. In ogni caso, sarebbero molti quelli che vorrebbero vedere nuove puntate di The Madness. Lo stesso Colman Domingo, di recente, ha espresso il suo interesse per una possibile seconda stagione.

Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, l’attore ha spiegato che gli è piaciuto molto interpretare un personaggio complesso come Muncie.

A oggi, tuttavia, non ci sono notizie ufficiali sulla riconferma del progetto. Netflix non ha ancora confermato una seconda stagione. Come accede in questi casi, la decisione del servizio di streaming dipenderà dal successo della prima stagione e dalla risposta del pubblico. E dato che la serie è disponibile solo da pochi giorni, è ancora presto per capire cosa avverrà.

Di certo, nel caso, sarà di nuovo coinvolto Stephen Belber, il drammaturgo, sceneggiatore e regista statunitense responsabile dell’ideazione e della creazione della prima serie del thriller. E non si potrà prescindere da Domingo, la vera star della fiction.