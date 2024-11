Ti addormenti spesso davanti alla TV? È estremamente pericoloso, il motivo

Se ti addormenti spesso davanti alla Tv c’è qualcosa che devi sapere: fai attenzione.

Oggi nella maggior parte delle case c’è almeno un apparecchio televisivo, se non molteplici. In generale, quello in salotto è il preferito di tutta la famiglia, perché ci permette di accoccolarci sul divano e goderci un buon film o un programma interessante insieme ai nostri cari ma anche da soli, quando abbiamo voglia di rilassarci. C’è, però, un’abitudine a cui fare attenzione: ti addormenti spesso davanti alla TV? Ecco perché non dovresti.

Se è vero che alcuni prodotti televisivi sono così interessanti da tenerci belli svegli e attivi, lo è altrettanto che, talvolta, a causa della stanchezza di una lunga giornata, questo amatissimo elettrodomestico sembra capace di conciliarci il sonno. C’è addirittura chi se ne serve appositamente, ben consapevole che scivolerà poco a poco tra le braccia di Morfeo. Eppure, a quanto pare, si tratterebbe di un errore da evitare. Perché?

Addormentarsi davanti alla TV: perché è un errore

A quanto pare, addormentarsi di fronte al televisore accesso avrebbe un impatto sulla nostra salute o, meglio, sulla nostra “igiene del sonno”. Come sappiamo bene e sentiamo ripetere spesso ad esperti del settore, un sonno di qualità è essenziale per il nostro benessere. Andiamo dunque a cercare di capire come la TV può avere effetto a riguardo.

In primo luogo, la luce emessa dall’apparecchio andrebbe ad influenzare la melatonina, nota come “ormone del sonno”, bloccandone la produzione. Tale ormone, necessario per regolare i cicli di sonno-veglia, si produce in misura maggiore quando cala il buio e, con la luce della tv, dunque, sarebbe inibito.

Ancora, tenere la tv accesa mentre ci stiamo addormentando, sottoporrebbe la nostra mente a degli stimoli in un momento durante il quale, invece, la stessa dovrebbe “rilassarsi”. Ciò vale sia per la luce che per i suoni, che potrebbero provocare anche risvegli improvvisi e bruschi.

Secondo un team di ricercatori del National Institute of Environmental Health Sciences, inoltre, che ha condotto uno studio relativo analizzando oltre 43mila donne tra i 35 e i 73 anni, ci sarebbe un’associazione tra il dormire in presenza di una luce artificiale e un maggiore rischio di aumentare di peso. Per tali ragioni, dunque, l’abitudine di addormentarsi di fronte al televisore sarebbe un errore da evitare, ricordando l’importanza di un sonno di qualità benefico per la nostra salute.