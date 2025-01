Ti ammali spesso? Ecco cosa stai sbagliando e come rimediare

In inverno ci si ammala con una maggiore frequenza. Se capita spesso, però, dovremmo farci qualche domanda: ecco cosa si sta sbagliando.

È risaputo che in inverno si tende ad ammalarsi con più frequenza. Tra tosse, raffreddore e influenza tutti noi potremmo finire costretti a letto. Il freddo in sé non è la causa principale, ma ha un ruolo importante: le basse temperature, infatti, favoriscono la proliferazione dei virus e gli sbalzi termici indeboliscono l’azione delle cellule cigliate nelle mucose respiratorie. Tuttavia, se ci si ammala spesso, la colpa potrebbe essere anche di alcune cattive abitudini.

Durante la stagione più fredda dell’anno il naso e la gola, come anche gli altri organi respiratori, sono più vulnerabili agli attacchi dei virus. Le basse temperature rendono meno efficace il lavoro delle cellule cigliate, che svolgono una funzione protettiva. Mentre il riscaldamento in casa, in ufficio e nei locali secca l’aria andando a disidratare le mucose.

La diffusione dei virus, come affermato all’inizio del nostro articolo, è facilitata in questo periodo dell’anno. Di conseguenza è molto probabile ritrovarsi a fare i conti con raffreddore, influenza e altre patologie come bronchite, sinusite, polmonite e otite. Se però ci rendiamo conto di ammalarci più spesso delle altre persone, non solo in inverno ma anche durante le altre stagioni, dovremmo porci qualche domanda.

Perché ci si ammala spesso? Attenzione a queste cattive abitudini

Sono diversi i fattori che contribuiscono a farci ammalare e riuscire ad identificarli è il primo passo per prenderci cura della nostra salute. Le malattie autoimmuni (come la sclerosi multipla o l’artrite reumatoide), per cominciare, sono in grado di alterare il nostro sistema immunitario intaccandone il funzionamento.

Ciò rende il corpo maggiormente esposto alle infezioni: in questi casi è fondamentale procedere con degli accertamenti che possano portare alla diagnosi della malattia, così da trovare il migliore trattamento. Anche lo stress cronico, oltre ad avere effetti negativi sulla nostra salute mentale, può determinare pessime conseguenze sul sistema immunitario indebolendolo.

La causa principale è data dalla carenza di sonno: uno stress eccessivo, nella maggior parte dei casi, finisce con l’ostacolare un buon riposo per via degli alti livelli di cortisolo nel corpo. Dormire bene è fondamentale per il nostro benessere. Un altro fattore a cui prestare attenzione se si tende ad ammalarsi spesso è l’alimentazione: una carenza di vitamine e minerali può indebolire l’organismo e il sistema immunitario non sarà in grado di difenderci dagli agenti patogeni.

Infine, non dobbiamo dimenticare l’importanza dell’ambiente che ci circonda. Ciò vale sia quando siamo all’esterno, per esempio in ambienti affollati e scarsamente igienici (come i mezzi pubblici), ma anche all’interno delle nostre abitazioni: bisogna assicurarsi di pulire e igienizzare adeguatamente mobili, elettrodomestici e utensili di uso quotidiano per evitare la proliferazione di germi e batteri.