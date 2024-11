Ti svelo un trucco per avere il segnale Wi-Fi potenziato: basta cliccare 7 volte questo numero

Tutti sognano di avere una connessione veloce e stabile. Per averlo basta conoscere il trucco per avere il segnale Wi-Fi potenziale, bisogna solo cliccare sette volte un numero.

Fin da quando ha fatto il suo ingresso nelle nostre vite, Internet ha rivoluzionato la nostra quotidianità, sia dal punto di vista personale che professionale. È diventato uno strumento indispensabile per la società, trasformando le routine di ogni persona sotto molteplici aspetti. Tuttavia, anche quando la linea Wi-Fi è ottimizzata, potrebbero sorgere dei problemi con la perdita della connessione mentre si lavora o guarda una serie TV.

Non tutti i mali vengono per nuocere e, per fortuna, c’è una soluzione al problema di quando la connessione è troppo lenta per poter lavorare. A fornire un rimedio strategico è stato Luigi’s Tips, un tiktoker che è riuscito a collezionare migliaia di follower grazie ai suoi consigli digitali che tornano utile a chiunque. È stato proprio l’utente a spiegare un trucco per avere il segnale Wi-Fi potenziato, così da assicurarsi una connessione Internet stabile e duratura in casa.

Segnale Wi-Fi potente in ogni angolo di casa: il metodo

Per procedere con il trucco non serve essere esperti digitali o informativi, tutto ciò che serve è uno smartphone con il quale accedere alle impostazioni. In questo modo è possibile potenziare il segnale Wi-Fi ma senza andare a toccare il modem. È una operazione che può essere fatta sia per chi usa un dispositivo iOS che Android.

Poi basta accedere alle impostazioni del proprio smartphone connesso alla rete Wi-Fi e una volta all’interno, bisogna scorrere fino alla voce “Info telefono” o “Info sistema” e cliccare sopra. In seguito apparirà la dicitura “Numero di build”. Accanto si dovrebbe trovare un codice che bisogna premere 7 volte consecutive, per poi inserire il codice di sicurezza dello smartphone. Alla fine dovrebbe uscire la scritta “Ora sei uno sviluppatore”.

Fatti questi passaggi, poi bisogna tornare indietro e scrivere nella barra di ricerca delle Impostazioni del cellulare la parola “Sviluppatore”. Uscirà subito il suggerimento “Opzioni sviluppatore” e bisogna cliccarci sopra, per poi scorrere fino alla voce “Reti” che avrà una serie di scelte, tra cui “Attiva registro WI-FI dettagliato”. Una volta trovata questa opzione, no resta che attivarla.

Se eseguiti tutti i passaggi nel modo corretto, sarà possibile usare una rete Wi-Fi più veloce, potenziata e fluida in tutte le stanze della casa. In questo modo la connessione a Internet non sarà più un problema e finalmente si potrà navigare senza alcuna interruzione.