Tiella di Gaeta, la ricetta originale del piatto per eccellenza della città pontina

La Tiella di Gaeta è una vera squisitezza da portare in tavola: la ricetta originale è semplice e gustosissima, provala subito!

Una delle speciali prelibatezze della città pontina è proprio lei, la tiella ripiena. Una pizza rustica e ripiena al profumo di mare. Ebbene sì, perché questa torta salata che si preparare realizzando un sottile guscio di pasta di pane, nasconde all’interno una deliziosa farcitura a base di pesce.

La tiella è una specialità tipica della cittadina laziale ed è molto facile da preparare. Sicuramente di questo piatto sono diffuse diverse varianti, ma la ricetta originale è decisamente imbattibile. La tiella di Gaeta è farcita con un polpo tenerissimo e succosissimo.

Tiella di Gaeta con polpo: la ricetta originale

Per la preparazione della tiella occorreranno pochi ma semplicissimi ingredienti. Fra questi, andremo a utilizzare farina di tipo 0 e lievito di birra per realizzare un impasto sottile che farà da guscio per il nostro ripieno. Vediamo la ricetta completa.

Ingredienti:

1kg di Farina 0

600ml di Acqua

20g di Lievito di birra fresco

20g di Sale

2 cucchiai di Olio evo

10g di Zucchero

1kg di Polpo fresco

500g di Pomodorini

Prezzemolo tritato q.b

Peperoncino q.b

2 cucchiai di Olio evo

100g di Olive denocciolate

Preparazione