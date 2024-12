TikTok si aggiorna e cambia le regole: milioni di account stanno per essere bloccati. Rischi anche tu

TikTok apre a un aggiornamento: a seguito delle novità introdotte dal social cinese molti account potrebbero essere bloccati o censurati.

In questi anni TikTok ha subito un numero impressionante di critiche e denunce: più voci, anche a livello istituzionale, hanno chiesto al social cinese di modificare alcune dinamiche di interazione previste dall’algoritmo o di scoraggiare alcune pratiche permesse o suggerite agli utenti. Per esempio, c’è chi continua ad accusare TikTok di essere diseducativo per i minori.

Il problema principale è la cosiddetta “addictività”, ovvero la pervasività del meccanismo di fruizione che spinge gli utenti a non smettere mai di scrollare la app. L’autoplay dei video, le notifiche continue e l’algoritmo che privilegia video dai contenuti forti, spesso inadatti ai più giovani sono giudicate come formule più o meno invasive e dannose. Modalità di interazione che catturano gli utenti, costringendoli a stare collegati all’app il più a lungo è possibile.

Si è poi più volte parlato dei contenuti pericolosi che l’app non ha mai voluto censurare. Dai challenge virali che promuovono comportamenti pericolosi e spesso mortali, ai contenuti troppo espliciti dal punto di vista sessuale… TikTok, secondo alcuni esperti, è specificatamente programmato per conquistare ai bambini, sapendo che questo tipo di pubblico non ha ancora le difese necessarie, il senso critico e la volontà per staccarsi da certi video.

Negli ultimi tempi si è anche parlato dei filtri di bellezza previsti dall’app sfruttabili anche da bambini. E almeno su quest’ultimo problema sembra che TikTok abbia capito che era possibile mettere un freno a una deriva per certi versi inquietante. Anche perché la stessa app è stata pure accusata di non proteggere adeguatamente i dati dei minori e di non far nulla per scoraggiare la cosiddetta “exploitation sessuale” dei più piccoli.

Perché molti account potrebbero essere cancellati dopo l’ultimo aggiornamento di TikTok

Ora TikTok avrebbe deciso di bloccare alcuni filtri di bellezza per i minori. E tutto ciò, come comunica una nota ufficiale del social cinese, per promuovere “una cultura dell’autenticità, del rispetto e del supporto“. L’idea è quella di incoraggiare almeno nei più piccoli l’autenticità e dunque di scoraggiare l’uso di filtri che modificano le fisionomie.

Dunque, a partire dalle prossime settimane, i minori di diciotto anni non potranno più utilizzare filtri di bellezza che alterano l’aspetto originale dell’utente. Una decisione presa per combattere gli effetti assai dannosi sulla salute mentale dei giovani utenti dovuti alla spersonalizzazione.

Le nuove restrizioni non si applicano agli effetti classici e a quelli ludici, come per esempio le orecchie da coniglietto o gli occhi da manga. Mentre dovrebbero sparire i filtri del tipo Bold Glamour, che migliorano le caratteristiche estetiche dell’utente rendendo la pelle più liscia, allungando le ciglia e assottigliando i visi.

TikTok ha anche ampliato il supporto per la sicurezza degli utenti in vari Paesi europei, offrendo collegamenti con linee di assistenza locale per problemi come suicidio, autolesionismo e molestie. Tutti i post alternati con filtri che migliorano l’aspetto fisico dovrebbero quindi sparire. Gli account di TikTok non saranno bloccati ma saranno bloccate le funzionalità che alterano l’aspetto fisico tramite filtri bellezza.