Tim, addio definitivo il prossimo 30 marzo: cambiano di nuovo le tariffe

Brutte notizie per i clienti Tim, ma non per tutti. Il 30 marzo la compagnia telefonica stravolge le tariffe, e non solo.

Cambiano le tariffe Tim e sarà un salasso per via di regole che prima o poi anche la compagnia telefonica doveva fare rispettare a tutti suoi clienti. Cosa succederà a partire dal 30 marzo.

TIM (in precedenza acronimo di Telecom Italia Mobile) è un marchio italiano, attivo come gestore di telefonia mobile e fissa. È stato il primo operatore a consolidarsi nel mercato italiano e uno dei primi a livello europeo in questo campo, originariamente con il sistema analogico TACS. La compagnia fino all’avvento di iliad era, insieme a Vodafone, tra la preferite dagli italiani.

Con il passare degli anni l’egemonia della Tim non è stata più così schiacciante anche per l’avvento di altre compagnie, alcune sotto gruppi di altri più importanti, che sono entrate prepotentemente sul mercato specialmente grazie a tariffe molto competitive. Tim resta comunque un marchio di garanzia. Oggi annuncia una novità importante che partirà il 30 marzo e che non piacerà a molti.

Tim: da marzo cambia tutto per questi clienti, preparatevi

TIM nell’informativa pubblicata sul proprio sito e denominata “Novità sulla tariffazione del traffico roaming e internazionale per il Regno Unito (BREXIT)”, ha annunciato che dal 30/3/25 non saranno più applicate per il Regno Unito “le condizioni definite dal Regolamento UE 2022/612, dal Regolamento UE 2016/2286 (c.d. “Roaming Like at Home”) e dal Regolamento UE 2018/1971 per Il traffico internazionale verso i Paesi UE”.

Insomma, la Brexit ha colpito anche la compagnia telefonica italiana e i suoi clienti. Cosa succederà dal 31 marzo 2025?

Chi vive nel Regno Unito o ha qualcuno da contattare dall’Italia, vedrà cambiare le tariffe roaming:

19 cent/minuto per le chiamate originate verso Italia, Regno Unito e Zona Europa

1,39 cent/minuto per chiamate ricevute

7 cent per ogni SMS inviato

24,40 cent per ogni MMS inviato

0,007 cent al KB per il traffico dati

2,02 €/minuto per le videochiamate originate verso Italia, Regno Unito e Zona Europa

45 cent/minuto per le videochiamate ricevute e scatto alla risposta di 16,13 cent/minuto.

Dunque verranno applicate le tariffe previste per gli altri Paesi europei non appartenenti all’Ue, a meno di specifiche opzioni attive sulla SIM, sia per il traffico originato e ricevuto in Gran Bretagna sia per il traffico internazionale generato dall’Italia verso numeri fissi e mobili nel Regno Unito. La novità riguarderà tutti i clienti mobili residenziali, ricaricabili e con abbonamento per chiamate, videochiamate, SMS, MMS e traffico dati.

I costi del traffico in roaming verso il Regno Unito per i profili TIM Base 19, TIM Base Chat, TIM Base New, TIM Semplice e TIM Facile sono invece i seguenti:

99 cent al minuto con scatto alla risposta di 19 cent

·49 cent per ogni SMS

Per tutti gli altri piani base per Clienti Ricaricabili e con Abbonamento i prezzi sono i seguenti:

50,84 cent al minuto con scatto alla risposta di 19 cent

49 cent per ogni SMS

Chi ha bisogno di ulteriori informazioni sul roaming nel Regno Unito per gli utenti di TIM può contattare gratuitamente il Servizio Clienti al 119.