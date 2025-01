Tina Cipollari, pochissimi sanno quale titolo di studio ha: ecco la verità sull’opinionista di Uomini e Donne

Lei è un personaggio molto amato del piccolo schermo ma non tutti conoscono bene la sua vita privata. Scopriamola insieme! Quello che non sai su Tina Cipollari.

Ha iniziato la sua carriera in televisione proprio con il programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne ma come corteggiatrice. Ha anche trovato l’amore che ha sposato e dal quale sono nati ben tre figli, tutti maschi. Ma purtroppo, come può succedere l’amore è finito. Ecco quindi che Tina è diventata, con il tempo, una delle opinioniste maggiormente amate del programma!

Ma quanti conoscono alcuni dettagli privati come il suo titolo di studio? La risposta è praticamente nessuno, quindi noi oggi ti vogliamo svelare proprio questo segreto. Scorri le prossime righe!

Tina Cipollari ed i dettaglia della sua vita prima di Uomini e Donne

Impossibile non conoscere Tina Cipollari e non amarla. Nel programma condotto da Maria De Filippi che promette di far trovare l’amore lei è una opinionista, insieme a Gianni Sperti. La coppia riesce a intrattenere con le loro battute e facce strane il pubblico che li guarda sempre con grandissimo interesse.

Ma in pochi sanno che Tina ha iniziato come corteggiatrice, alcuni anni addietro. Parliamo del lontano 2001 dove corteggiava Roberto Maltoni. Successivamente, dato che non è stata scelta, Maria, saggiamente le ha dato il trono. In quel caso aveva scelto Daniele Scognamiglio ma la loro relazione è durata per poco tempo.

Ecco che poi ha incontrato quello che sarà per un periodo suo marito. Ma andiamo a vedere qualcosa della sua vita privata ovvero che titolo di studio ha Tina Cipollari. Si è diplomata in ragioneria ma non solamente ha lavorato, anche prima del suo debutto televisivo in una azienda di costruzioni. In una intervista che possiamo trovare sul web, e come riporta anche trand-online, ha iniziato ha lavorare anche durante il periodo della scuola.

Ovviamente dei piccoli lavoretti che le permettevano di pagarsi le uscite con gli amici. Non ha però conseguito la laurea ma grazie ha Uomini e Donne è diventata un personaggio molto amato. Per chi non lo sapesse ha anche scritto ben 4 libri! Insomma una carriera di tutto rispetto che le ha permesso di essere amata e ben voluta dal pubblico.

Da poco Maria, ha decido di metterla nuovamente sul trono per farle trovare l’amore ci riuscirà? Possiamo solamente attendere e seguire la sua ricerca dell’amore nello studio più conosciuto d’Italia insieme sempre al suo fedele compagno di avventure, Gianni Sperti.