Tisana sgonfiante con 3 ingredienti: bevila e butti giù tutto ciò che hai mangiato nelle feste

Ti senti un po’ appesantito e vuoi risolvere il problema dopo il mega pasto di oggi? Ecco come puoi fare facilmente. Hai già tutto in casa!

Oggi è Natale e molto probabilmente ci sentiamo un po’ gonfi dopo la cena di ieri ed il pranzo di oggi! Ovviamente, come capita in questi casi abbiamo mangiato sicuramente più del solito e del dovuto, ma eravamo in compagnia e non ci siamo neanche accorti, vero? Ci farebbe bene fare una camminata ma se fa freddo o piove?

Noi ti vogliamo consigliare una bella tisana con tre ingredienti che abbiamo tutti in casa che fa al caso tuo. Il gonfiore di stomaco sarà solamente un lontano ricordo, quindi che dici? Vediamo come si realizza.

Tisana perfette per sgonfiare la pancia e buonissima

Capita molto spesso che dopo giornate dove si mangia molto più del dovuto, diciamo anche troppo, ci sentiamo spossati e con la pancia gonfissima! Ma come possiamo fare per cercare un po’ di sollievo da questo fastidioso sintomo? Noi vi suggeriamo sempre di non eccedere o anche di fare un po’ di attività fisica, come una bella passeggiata.

Capiamo però che molto dipende anche dal tempo e dall’orario. Se finiamo il pranzo di Natale alle 16 difficile andare fuori che dopo poco è buio. Ecco quindi che vi vogliamo consigliare alcune tisane facili e veloci da preparare che sono un vero toccasana. La prima che vi proponiamo è con il tè alla menta ed il carciofo.

Mettiamo in infusione il te con qualche foglia di menta ed un cucchiaio di foglie secche di carciofo. Lasciamo andare per 8 minuti e poi filtriamo. Volendo, per renderla più gradevole possiamo aggiungere anche mezza arancia. Ottima anche la tisana all’anice e liquirizia. Perfetta se avete anche un po’ di bruciore di stomaco.

Mettiamo in acqua calda mezza radice di liquirizia, un cucchiaio di semi di anice e un po’ di camomilla. Lasciamo intiepidire e beviamone tre tazze nella giornata, l’effetto sgonfiante non tarderà ad arrivare. Altra tisana ottima é al coriandolo. Una spezia che arriva dall’Asia e che aiuta l’apparato digerente riducendo anche i gas nell’intestino.

Ci aiuta a ridurre anche il senso di nausea e a stimolare la digestione. Ultima, e secondo noi la più buona, la tisana con zenzero, tè verde e limone. Mettiamo un pezzettino di questa radice sotto forma di fettine sottilissime dentro ad un pentolino con un po’ di acqua e facciamo andare a fiamma dolce.

Quando bolle togliamo e lasciamo in infusione. Uniamo il succo di un limone e la bustina di tè verde. Lasciamo per qualche altro minuto ed è pronta da bere. Il nostro gonfiore andrà via in pochissimo tempo! Come vedi sono tutte ricette veloci e semplici da realizzare con quello che abbiamo in casa ma che funzionano veramente.