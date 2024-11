Tonno in scatola, Altroconsumo ha sentenziato: è questo l’unico marchio che si distingue

Altroconsumo ha pubblicato delle utilissime valutazioni sul tonno in scatola: ecco qual è il prodotto migliore in commercio.

Il tonno in scatola è uno dei prodotti alimentari più acquistati e consumati nel nostro Paese, ma bisogna sempre fare attenzione a che cosa si sta comprando. Alcune varietà di tonno, come quello a pinna gialla e quello rosso, sono generalmente considerate di qualità superiore rispetto ad altre, come per esempio il tonno skipjack. Ma acquistando un pinna gialla si è davvero sicuri di poter mangiare un prodotto migliore?

Inoltre, è importante considerare il metodo di conservazione e scegliere un prodotto che non contenga alti livelli di mercurio. Il problema è che la qualità del tonno può influenzare non solo il prezzo del prodotto ma anche il suo sapore, la sua consistenza e il suo valore nutrizionale. E poi c’è in ballo la sua sicurezza.

Tonno in scatola: per Altroconsumo il migliore in assoluto è questo…

Non sempre però il marchio più costoso è anche quello più sicuro o buono. Come anticipato, molto dipende da come il pesce è conservato e inscatolato. Ci sono tonni conservati in olio d’oliva, altri in olio di girasole, e altri ancora in salamoia o commercializzati al naturale… Ogni metodo di conservazione modifica il sapore e ha un effetto anche sulla valore nutritivo del pesce.

Per esempio, il tonno in olio d’oliva rivela in genere molti più calorie e grassi saturi rispetto al tonno al naturale. E c’è poi il problema assai importante del mercurio. In genere il tonno chiaro è quello in cui il metallo è meno presente… Per risolvere la questione Altroconsumo ha esaminato trenta campioni di tonno all’olio di oliva ed extravergine di oliva, disponibili sia in lattina che in vetro. Così l’associazione è arrivata ed eleggere il tonno in scatola più buono e più fresco.

Tutti i campioni sono stati sottoposti a test di laboratorio. In questo modo si è valutata la loro freschezza, si è controllato il contenuto di istamina e di azoto volatile totale (ABVT), due fattori che indicano la degradazione delle proteine. Con l’analisi si è anche valutata la presenza di cadmio e mercurio che, com’è noto, sono metalli che possono accumularsi nel pesce nel suo ciclo vitale.

Altroconsumo ha anche confrontato il peso netto dichiarato in etichetta con quello misurato in laboratorio. Infine, i campioni sono stati assaggiati (in forma anonima) da un gruppo di consumatori e quindi sottoposti a un’analisi organolettica da parte di esperti. Anche l’olio è stato valutato, per capire il grado di irrancidimento.

Ecco cosa dicono i risultati. Il tono in scatolo migliore per qualità è As do Mar: si tratta del tonno che ha ottenuto il miglior punteggio per qualità-prezzo. Quanto costa? Il prezzo medio di 5,39 euro a confezione. Al secondo posto si trova Selex, con un buon punteggio e un costo medio molto più basso: 2,55 euro a confezione.