Torna Il Senso della Vita, l’annuncio di Paolo Bonolis fa impazzire tutti: “Carino rifarla”

L’annuncio di Paolo Bonolis ha scatenato l’entusiasmo dei telespettatori: Il senso della vita torna in tv.

Il suo è uno dei volti più celebri della televisione italiana. Paolo Bonolis nel corso della sua carriera si è dedicato alla conduzione di alcune delle trasmissioni che il pubblico ha maggiormente apprezzato, tra le quali è impossibile non menzionare Il senso della vita. Sono passati più di 10 anni dalla sua ultima edizione, ma il pubblico continua a sperare in un ritorno. A quanto pare, il conduttore è pronto ad esaudire il suo desiderio.

Negli scorsi mesi Paolo Bonolis si è aperto in un’intervista alla Stampa rivelando di non essere sicuro di poter portare avanti la sua carriera televisiva. Il conduttore ha ammesso di volersi prendere del tempo da dedicare a se stesso e alla ricerca di idee per le sue trasmissioni: “Ho bisogno di nuovi stimoli – sono state le sue parole -, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti”.

Bonolis ha spiegato di aver pensato di fermarsi già due anni prima: “Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone e delle loro famiglie che lavorano con me”. Nonostante la volontà di allontanarsi dai riflettori almeno per un po’, il conduttore non esclude la possibilità che i fan possano tornare a seguire uno dei suoi programmi più amati: Il senso della vita.

Paolo Bonolis, il ritorno in tv con Il Senso della Vita: le parole del conduttore

Era il 2005 quando il talk show che vedeva Paolo Bonolis impegnato in interviste a personaggi celebri e non, pronti a condividere la propria storia con il pubblico, è andato in onda per la prima volta. Il senso della vita, fin dalla sua prima edizione, ha riscosso un notevole successo. La sua trasmissione è proseguita fino al 2008, per poi tornare nel 2011 durante la prima serata della domenica.

Nel corso degli anni i telespettatori hanno sperato in più occasioni in una riedizione del programma. Tuttavia, nel 2021 lo stesso Bonolis ha fatto sapere che non ci sarebbe stato un suo ritorno. Ora, però, le cose potrebbero cambiare e a parlarne è stato sempre il conduttore e ideatore del format.

“Rivederla in onda è possibile”, ha affermato durante una recente intervista per Superguidatv. Bonolis si è dimostrato aperto all’idea che la fortunata trasmissione possa tornare sul piccolo schermo in futuro, seppure con qualche modifica.

“Non con lo stesso titolo, probabilmente con una contemporaneizzazione di quello che allora si chiamava ‘il senso della vita’”, ha dichiarato. A detta del conduttore, non ci sarebbero differenze tra un ritorno del programma a Mediaset o in Rai: “Sarebbe carino poterla fare, poi la piattaforma non è così importante”.