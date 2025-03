Tra 50 giorni dirai addio a WhatsApp, svolta storica: cosa succede

La notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere: WhatsApp, la App di messaggistica più famosa al mondo, non potrai più usarla.

Hai ancora poco tempo per potere usare WhatsApp, meno di 2 mesi. Che cosa succederà il 5 maggio? Gli utenti resteranno a bocca asciutta e dovranno dire addio alla cornetta verde.

Immagina di svegliarti una mattina e di vedere che WhatsApp non si apre più sul tuo smartphone. Gli ultimi messaggi, vocali e foto spediti e ricevuti il giorno prima, poi il nulla. Una brutta sorpresa che di sicuro creerebbe il panico in milioni di utenti sparsi per il mondo. E togliamo pure il condizionale perché succederà davvero, ed è già successo a gennaio. Non parliamo di aggiornamenti o di nuove funzionalità come succede sistematicamente sulla App, ma parliamo di chiusura vera e propria.

Questa la brutta notizia, ma non ci sono solo brutte notizie e presto capirete il perché.

WhatsApp si spegne il 5 maggio 2025: chi non potrà più utilizzare l’App

Controlla subito la marca del tuo smartphone perché c’è la concreta possibilità che non potrai più usare WhatsApp a partire dal 5 maggio 2025. Sarebbe un colpo durissimo dal momento che l’App di messaggistica è la più famosa e utilizzata la mondo. Ma non ci sono solo cattive notizie, come anticipato. Puoi salvarti solo se farai in questo modo.

WhatsApp chiude definitivamente, almeno per chi la utilizza su questi tipi di smartphone: i modelli in questione sono alcuni iPhone, tra cui iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Era già successo a gennaio, perché i nuovi parametri di WhatsApp non erano più compatibili con molti modelli di cellulari, per lo più obsoleti. In quel caso furono alcuni modelli Android a dovere dire addio all’App di messaggistica.

Dal 5 maggio la stessa procedura toccherà invece gli iPhone. WhatsApp, infatti, per funzionare richiederà almeno iOS 15.1, una versione che alcuni dispositivi non supportano. si tratta di modelli più datati, come, iPhone 5s e iPhone 6, lanciati tra il 2013 e il 2014, e che non potranno essere aggiornati a questa versione del sistema operativo mobile di Apple, e il motivo è da ricercarsi nel continuo evolversi di WhatsApp che immetterà nuove funzionalità che richiedono tecnologie più avanzate.

Chi ha uno dei modelli di iPhone citati riceverà presto un messaggio da WhatsApp che lo avviserà dell’aggiornamento necessario. Se il telefono supporta iOS 15.1, sarà sufficiente scaricare l’ultima versione del software e continuare a utilizzare l’applicazione senza problemi. Basterà andare su “Impostazioni” e andare nella sezione “Generali” poi “Aggiornamento software”. Da lì sarà possibile scaricare e installare l’ultimo update disponibile. Oppure dovrà cambiare dispositivo.