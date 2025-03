Tragedia infinita nel mondo della musica, gli resta poco da vivere: fan disperati

Tragedia nel mondo della musica, al grandissimo artista resta davvero poco da vivere. I fan sono disperati e lasciano tutti senza parole.

Oggi affrontiamo un argomento molto delicato legato a una leggenda della musica con i fan che sono letteralmente disperati.

Da grande notorietà arrivano anche grandi responsabilità perché sono diverse le persone che seguono con affetto e molto il dolore quando i famosi se ne vanno. La storia che stiamo per raccontarvi è decisamente dolorosa e spiazza perché riguarda davvero una leggenda. Non ci aspettavamo di doverla raccontare e ha sorpreso anche noi quando l’abbiamo ricevuta.

Dovremo però abituarci all’idea di non vedere più il grande artista in televisione, di non sentire i suoi concerti di non goderci le colonne sonore. Personaggio di spessore internazionale era molto amato anche in Italia dove ha vissuto molte esperienze e portato la sua musica in diverse forme.

Oggi cerchiamo di darvi le ultime notizie, ma anche a raccontare un pezzo della storia di quello che prima di essere un grande cantante è davvero un uomo straordinario, in grado di lottare anche per la socialità e impegnarsi in pubblico prendendo posizione.

L’addio imminente, grande dolore

L’addio imminente pare legato a Elton John in lacrime per la paura di trovarsi alla fine del suo percorso, pare abbia pianto 45 minuti di fila dopo aver eseguito la sua ultima traccia per il nuovo disco registrato con Brandi Carlile dal titolo “Who believes in angels?” che uscirà il prossimo quattro aprile.

In questo senso ha specificato che ha capito di non avere ancora molto tempo a sua disposizione. Al podcast Sartless ha specificato che il testo scritto da Bernie Tarurpin, When this old world is done with me, racconta la sua morte e gli ricorda di essere mortale.

Anche Brandi Carlile ha parlato con lui specificando: “Gli occhiali sono caduti, tutto il suo corpo si è accartocciato sul pianoforte. Piangeva molto. Gli ho messo le braccia intorno e l’ho tenuto stretto. John è stoico, un uomo virile, mascolino e non voleva nemmeno parlare dei suoi sentimenti, ma è giusto che tutti sappiano che è davvero molto umano, profondamente imperfetto e davvero imbarazzante. Tutti dovrebbero vedere quello che è successo. È arrivato alla fine del ritornello e la sua voce ha iniziato a tremare”.

John ha specificato che quando si arriva alla sua età e si hanno figli e un marito meraviglioso si pensa alla mortalità. Due giorni fa l’artista ha compiuto 78 anni.