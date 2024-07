Trovato in possesso di droga, si scaglia contro i Carabinieri. Arrestato 40enne

I militari del Comando Stazione CC di Itri (LT) e della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Formia, nell’arco serale del 28 giugno 2024, durante predisposti servizi finalizzati a prevenire e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per resistenza e violenza a P.U. un giovane straniero di origine albanese cl. 84, D.G. le sue iniziali, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari. Nei pressi di una nota via del centro cittadino di Formia, i militari operanti hanno individuato e deciso di procedere al controllo del citato uomo, in ragione del suo atteggiamento sospetto. Dopo l’alt dei carabinieri il giovane ha però opposto nei confronti degli operanti una violenta ed energica resistenza, nel vano tentativo di dileguarsi e non sottoporsi a verifiche. Sull’uomo, prontamente bloccato e sottoposto pertanto a perquisizione, venivano rinvenute modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo crack e cocaina. Per tali ragioni veniva prontamente segnalato alla competente Autorità amministrativa, mentre, per l’aggressione corrisposta nei confronti dei militari, in piena sinergia con l’Autorità Giudiziaria di Cassino, è stato dichiarato in stato di arresto per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo il rito direttissimo di stamattina svoltosi presso il Tribunale di Cassino, l’arresto è stato convalidato ed il cittadino albanese è stato associato presso la Casa Circondariale di Cassino, come disposto dall’A.G.