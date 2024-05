In data 10 maggio c.a. a Sermoneta (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà per il reato di truffa aggravata, un uomo di anni 53.

Il predetto, mediante artifizi e raggiri, era riuscito a vendere ad una persona di Sermoneta capi di vestiario di scarso valore, facendosi consegnare la somma di € 500,00 a fronte di iniziale richiesta di € 1.000,00.