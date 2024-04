Truffe, decalogo e consigli dei Carabinieri

Ultimamente sul territorio Pontino, si sono verificate truffe soprattutto ai danni di anziani; tra i molteplici artifizi utilizzati ci sono quelli in cui i truffatori si presentano come personale delle Forze dell’Ordine o incaricati di pubblico servizio per indurre le vittime a consegnare o inviare attraverso bonifici, del denaro.

Ultimamente viene usata la tecnica in cui il malvivente contatta la vittima, riferendo che un suo parente ha causato un incidente stradale e per non incombere all’arresto, deve pagare una somma di denaro alla parte offesa.

Al fine di contrastare non solo queste tecniche, ma in generale il fenomeno delle truffe è consigliato: