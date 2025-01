Tutti conoscono Elon, ma sai chi è e cosa fa il padre Errol Musk? Scandali, lavoro e patrimonio

Non è solo Elon Musk a generare una certa curiosità. Molti si stanno ponendo delle domande anche su suo padre. Ecco chi è.

Nell’ultimo periodo, non si fa altro che parlare di Elon Musk. Attorno alla sua figura, ci sono sempre state opinioni contrastanti. Il ruolo che avrà accanto a Trump non ha fatto altro che acuire questa situazione. Sempre più persone si chiedono quale piega prenderanno le cose. C’è chi è fiducioso e chi, al contrario, teme un’evoluzione negativa.

Elon Musk, ad oggi, può essere considerato l’uomo più ricco del mondo. A non essere passate inosservate sono anche le affermazioni sul padre Errol Musk. Il rapporto tra loro, stando alle parole del figlio, è piuttosto turbolento. Ecco che cosa c’è da sapere sul 79enne.

Il padre di Elon Musk ha generato critiche e perplessità: ecco chi è Errol

Il nome di Errol Musk è emerso in diversi discorsi del figlio Elon. Quest’ultimo non sembra avere una buona opinione di lui. Ha ammesso di considerarlo una persona terribile e la loro lontananza è ben evidente: “Non avete idea. Quasi ogni crimine a cui puoi pensare, lo ha commesso“. L’uomo, nato in Sudafrica, è riuscito a emergere grazie alle sue doti imprenditoriali. È diventato un noto ingegnere e, successivamente, si è affermato anche nell’ambito immobiliare.

Si è battuto fortemente contro l’abolizione apartheid, provando a trasmettere le sue idee anche ai figli nati dal primo matrimonio con la modella Maye Haldeman Musk: Elon, Kimbal e Tosca. Il suo nome è stato spesso associato a scandali di vario genere. Per sua stessa ammissione, ha sparato e ucciso tre uomini entrati in casa sua. Ha affermato di non essere stato condannato perché si è trattato solo di legittima difesa.

Ciò che ha generato maggiore scalpore, però, è stata la relazione amorosa con la figliastra Jana Bezuidenhout. La 35enne è nata dal precedente matrimonio di Heide, che è diventata la seconda moglie di Errol Musk. Tra i due, quindi, non c’è una reale parentela di sangue, ma si tratta comunque di un accadimento che ha sconvolto tutta la famiglia.

Con il proseguimento del rapporto, i due hanno avuto ben due figli. Elon Musk, ovviamente, non ha preso affatto bene la cosa. Tutti i suoi tentativi di rappacificarsi con il genitore sono andati in fumo: “Ho tentato di tutto: minacce, ricompense, argomentazioni, ma lui è solo peggiorato“. Nonostante questo, Errol non ha mai smesso di difendere il figlio dalle critiche.